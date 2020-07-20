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«Все только начинается!». Прокопьев записал новое видео

20.07.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ресторатор Вадим Прокопьев продолжает записывать видео. В своем третьем видеообращении он объясняет, почему он это делает, а также обещает помощь белорусам, которые смогут сегодня объединиться.

Как пояснил Прокопьев, в его возрасте мужчина уже «все про себя знает» и все про себя понял.

«Для меня свобода – это не просто приятное приложение к достатку и благополучию. Свобода для меня – это точка отсчета, физиологическая необходимость», - объясняет Прокопьев.

Как признается сам ресторатор, 2020 год изменил все, он еще никогда не видел такого подъема, энтузиазма и решимости в белорусском обществе.

По словам Прокопьева, Лукашенко по-честному играть не умеет: он тут же схватил самых отважных и бросил их за решетку. Прокопьев благодарит  Статкевича, Северинца и Тихановского, и считает, что они помогли «проснуться» людям в регионах.

Прокопьев заверяет белорусов, что бояться не надо. Он уверен: в стране возможны быстрые и наглые реформы, и есть люди, сделавшие карьеру за рубежом, которые готовы вернуться и помочь, и помогут они не ради наживы, а из желания помочь родной стране.

Вадим Прокопьев замечает, что сегодня в Беларуси решается очень многое, и призывает соотечественников не бояться и действовать. Он обещает помочь белорусам, способным сегодня объединиться против существующей власти.

Видео завершается словами: «Все только начинается!».

 
 
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Ресторатор Вадим Прокопьев продолжает записывать видео. В своем третьем видеообращении он объясняет, почему он это делает, а также обещает помощь белорусам,...
 
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