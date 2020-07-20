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Тихановская вывезла детей из Беларуси

20.07.2020 15:33 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской удалось вывезти своих детей из страны. Она заявила, что они находятся в безопасности. Ранее ей уже угрожали тем, что за свою деятельность она может поплатиться семьей.

Главный редактор заблокированного в Беларуси сайта «Хартия'97» Наталья Радина, которая сейчас проживает в ЕС, заявила о том, что помогла Светлане Тихановской вывезти детей в одну из европейских стран. Дети сейчас находятся с бабушкой и им ничто не угрожает. Эту информацию подтверждает и сама Тихановская.

Ранее Светлана Тихановская рассказывала о том, что еще на этапе сбора подписей за выдвижение своей кандидатуры на пост президента, ей и ее семье поступали угрозы с требованием прекратить политическую деятельность.

15 мая на заседании ЦИК было отказано блогеру Сергею Тихановскому, документы для регистрации его инициативной группы подавала жена на основании доверенности. СамТихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Его признали политическим заключенным.

В минском парке Дружбы народов 19 июля прошел первый в Минске пикет объединенных сил Тихановской, Цепкало и штаба Бабарико. На него пришло несколько тысяч человек. 

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской удалось вывезти своих детей из страны. Она заявила, что они находятся в безопасности. Ранее ей уже угрожали...
 
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