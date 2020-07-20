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Тихановская вывезла детей из Беларуси
Источник материала: БДГ
Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской удалось вывезти своих детей из страны. Она заявила, что они находятся в безопасности. Ранее ей уже угрожали тем, что за свою деятельность она может поплатиться семьей.
Главный редактор заблокированного в Беларуси сайта «Хартия'97» Наталья Радина, которая сейчас проживает в ЕС, заявила о том, что помогла Светлане Тихановской вывезти детей в одну из европейских стран. Дети сейчас находятся с бабушкой и им ничто не угрожает. Эту информацию подтверждает и сама Тихановская.
Ранее Светлана Тихановская рассказывала о том, что еще на этапе сбора подписей за выдвижение своей кандидатуры на пост президента, ей и ее семье поступали угрозы с требованием прекратить политическую деятельность.
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Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской удалось вывезти своих детей из страны. Она заявила, что они находятся в безопасности. Ранее ей уже угрожали...
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