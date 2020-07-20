ТОП-4 стран для белорусов, где нас ждут на отдых сезона #лето2020

Источник материала: Виртуальный Брест

Вы уже отчаянно хотите куда-то отправиться на отдых? Для вас - четыре страны, которые уже сейчас принимают белорусов.





Албания – одна из интересных стран для отдыха белорусских туристов. В последние годы все большей популярностью пользуются такие курортные города, как Дуррес, Влёра, Саранда, Ксамиль и многие другие. Здесь можно найти для полноценного отдыха все: и море, и пляжи, и древние достопримечательности, и отличные отели с бесплатным вай-фай. Очень вкусная и недорогая еда в местных кафе и ресторанах. Отдых в Албании – отличная возможность подобрать курорт, отель, экскурсии и развлечения по интересам.

Вылеты осуществляются из Минска.

Турция – одна из любимых и популярных стран отдыха белорусских туристов. Здесь можно найти для полноценного отдыха все: и море, и пляжи, и отели с анимацией по системе «все включено». Отдых в Турции – отличная возможность подобрать курорт, отель, экскурсии и развлечения по интересам.

Вылеты осуществляются из Бреста и Минска.

Отдых в Черногории - стране с красивой природой и изумительным чистым Адриатическим морем. Для размещения в основном предлагаются виллы (номера со всеми удобствами) на популярных курортах Будванской Ривьеры: Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Святой Стефан, Петровац. Черногория - страна для любознательных и активных туристов, с вкуснейшей морской кухней.

Вылеты осуществляются из Минска.

Египет – одна из востребованных стран отдыха для белорусских туристов. Во-первых, в этой стране пляжный отдых доступен в любое время года. Во-вторых, отдых в Египте – это сочетание насыщенной экскурсионной программы с красивейшими пляжами на уникальном Красном море. А приятным дополнением будут демократичные цены и возможность спланировать бюджетный отдых .

Вылеты осуществляются из Бреста и Минска.

Успей насладится лучами солнца вместе с ТА ПИЛИГРИМ (ссылка на подбор тура)

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