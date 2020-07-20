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Завтра встреча с председателем облисполкома пройдет в ДК БГСХА
20.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
21 июля в 9.00 во Дворце культуры УО «БГСХА» председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Константинович Заяц проведет встречу с профессорско-преподавательским составом учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», населением.
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21 июля в 9.00 во Дворце культуры УО «БГСХА» председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Константинович Заяц проведет встречу с...
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