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Завтра встреча с председателем облисполкома пройдет в ДК БГСХА

20.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


21 июля в 9.00 во Дворце культуры УО «БГСХА» председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Константинович Заяц проведет встречу с профессорско-преподавательским составом учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», населением. 


 
 
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21 июля в 9.00 во Дворце культуры УО «БГСХА» председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Константинович Заяц проведет встречу с...
 
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