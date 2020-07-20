Дачный сезон в разгаре. А что еще можно успеть посадить в июле?

Источник материала: Tut.by

Традиционно дачники занимаются посевом и посадкой зелени и овощей весной. Но некоторые это делают и в середине лета. Какие скороспелые культуры можно посадить прямо сейчас, чтобы к осени получить второй урожай — в материале REALTY.TUT.BY.



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Часть урожая дачники уже собрали, и на освободившихся грядках можно посадить скороспелые культуры.

Укроп можно высеивать каждый 15−20 дней на протяжении всего лета. Так как семена всходят медленно, перед посевом рекомендуется их на несколько дней замочить.

Салатные овощи тоже можно сеять весь сезон. Кресс-салат появится уже через две недели, листовой — через месяц. Всходы шпината, если его семена предварительно замочить, появятся через неделю. Семена рукколы взойдут на 5−6 день, шпината — через пару недель.

Если посадить в середине лета петрушку, то собрать урожай можно будет в конце сезона.

Редис тоже сажают в июле, часто на грядки, которые освободились после раннего картофеля. Семена редиса дадут всходы примерно через неделю, а если их предварительно замочить, то они взойдут в два раза быстрее.

Достаточно быстро созревают бобовые. К примеру, первые фасолевые стучки-зеленцы при посадке в июле можно будет снимать уже через месяц. Высаживать фасоль можно в теплицу с томатами и огурцами. Быстро всходят и созревают также горох и другие бобы.

Середина июля — подходящее время для посадки капусты раннеспелых сортов. Но если на грядках уже растут среднеспелые и поздние сорта, то в посадке капусты в середине июля большого смысла нет.

Если сейчас посадить столовую свеклу, то собрать урожай можно будет осенью. Выращивание этой культуры через рассаду сократит сроки созревания корнеплодов.

Такие многолетние культуры, как щавель, ревень, лук душистый, слизун, посеянные в июле, будут радовать урожаем осенью. Сажать эти растения нужно в неподтапливоемое место, то есть не в низине.

Также на даче можно посадить ранние сорта огурцов, а осенью — собрать урожай.

Существуют общие рекомендации по посеву и посадке зелени и овощей в июле. Во-первых, стоит отдавать предпочтение скороспелым сортам. А, во-вторых, новая культура и та, на место которой производится высадка, должна быть из другого семейства, чтобы не иметь общих болезней и вредителей.