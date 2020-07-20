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«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель

20.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебск дал старт еще одному масштабному проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель

Именно из культурной столицы Беларуси в путешествие по стране отправился молодежный поезд. Его пассажиры – лучшие из лучших – юные белорусы, которым есть что рассказать о своей любви к стране. Утром 20 июля поезд прибыл в Гомель.

«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель

Надежда Сушилина, участница акции:
У нас очень насыщенная веселая программа, встречают в каждом городе как настоящих звезд, с оркестром.

«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель

Юлия Дубовик, участница акции:
Города, конечно, очень красивые. Узнаешь что-то новое, чего не видел: архитектуру, людей новых. Самое интересное – это знакомства. Реально заряжаешься крутыми эмоциями. Гордость за нашу Беларусь. За то, что она такая, какая она есть. Любимая и родная.

«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель

Участниками проекта стали 90 человек из всех уголков страны. Это студенты, представители трудовых коллективов, IT-сферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. За насыщенной программой пассажиров поезда можно следить на тематическом сайте и в соцсетях.

«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель

Сергей Сыранков, руководитель молодежного поезда:
Мы уверены, что тот драйв, та энергия, которой мы заряжаемся, посещая регионы, общаясь с руководством регионов, с лучшими представителями молодежной среды, трудовые коллективы, общественные организации наши – этот драйв мы пронесем по всей республике. Уверен, что это станет очередным шагом к дальнейшей консолидации молодежной среды в это важную для всех нас пору.

«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель

20 июля в программе посещение мемориала в уничтоженной нацистами деревне Ола, экскурсия по Белорусскому металлургическому заводу. Завершит насыщенный день большая концертная программа на набережной Сожа в Гомеле.

«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель

Между тем, позади лишь треть пути длиной в 1 500 километров. Уже 21 июля молодежный поезд прибудет в Пинск. Завершится акция в субботу (25 июля) в Минске.

Люди в материале: Надежда Сушилина, Юлия Дубовик, Сергей Сыранков

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Витебск дал старт еще одному масштабному проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно из культурной столицы Беларуси в...
 
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