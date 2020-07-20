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«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск дал старт еще одному масштабному проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно из культурной столицы Беларуси в путешествие по стране отправился молодежный поезд. Его пассажиры – лучшие из лучших – юные белорусы, которым есть что рассказать о своей любви к стране. Утром 20 июля поезд прибыл в Гомель.
Надежда Сушилина, участница акции:
Юлия Дубовик, участница акции:
Участниками проекта стали 90 человек из всех уголков страны. Это студенты, представители трудовых коллективов, IT-сферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. За насыщенной программой пассажиров поезда можно следить на тематическом сайте и в соцсетях.
Сергей Сыранков, руководитель молодежного поезда:
20 июля в программе посещение мемориала в уничтоженной нацистами деревне Ола, экскурсия по Белорусскому металлургическому заводу. Завершит насыщенный день большая концертная программа на набережной Сожа в Гомеле.
Между тем, позади лишь треть пути длиной в 1 500 километров. Уже 21 июля молодежный поезд прибудет в Пинск. Завершится акция в субботу (25 июля) в Минске.
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«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель
Новости Беларуси. Витебск дал старт еще одному масштабному проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно из культурной столицы Беларуси в...
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