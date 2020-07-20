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Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся
Источник материала: СТВ
Актриса поражает пользователей соцсетей своей нестареющей внешностью. Ведь женщина почти не изменилась за 25 лет.
Как
Недавно в соцсетях появились снимки Ли, которые были сделаны много лет назад во время съёмок для рекламы. Увидев эти фотографии, пользователи осознали, что прошла четверть века, но актриса совсем не постарела.
Сама Кармен решила не разрушать интригу – она продолжает скрывать свой возраст. Поэтому людям остаётся только догадываться. Среди наиболее популярных версий – 41 год, 46 лет, 53 года. Но точно известно, что артистка родилась 16 августа.
Зато Ли призналась, что, по её мнению, помогает ей выглядеть моложе. Актриса пользуется вполне обычными правилами: увлажняет кремами руки и шею, старается поменьше загорать, обожает чёрный кунжут, вместо закусок ест орехи, пьёт много воды.
Также Кармен отмечает, что не пьёт чай или кофе. А ещё она каждый вечер тщательно расчёсывает волосы. По словам актрисы, это не только делает их более шелковистыми, но и помогает лучше засыпать.
Что касается фигуры, Ли регулярно выполняет разные упражнения, чтобы поддерживать себя в форме. Артистка признаётся, что обожает заниматься спортом, поэтому всегда усердно трудится на тренировках.
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Актриса поражает пользователей соцсетей своей нестареющей внешностью. Ведь женщина почти не изменилась за 25 лет. Как сообщает Daily Mail, Кармен Ли впервые появилась...
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