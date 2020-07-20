ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся

20.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Актриса поражает пользователей соцсетей своей нестареющей внешностью. Ведь женщина почти не изменилась за 25 лет.

Как сообщает Daily Mail, Кармен Ли впервые появилась на экранах в 1995 году. Уже тогда начинающая актриса удивила людей своим невероятно юным видом. С тех пор зрители часто видели Кармен в фильмах и телепередачах.

Недавно в соцсетях появились снимки Ли, которые были сделаны много лет назад во время съёмок для рекламы. Увидев эти фотографии, пользователи осознали, что прошла четверть века, но актриса совсем не постарела.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся
Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Сама Кармен решила не разрушать интригу – она продолжает скрывать свой возраст. Поэтому людям остаётся только догадываться. Среди наиболее популярных версий – 41 год, 46 лет, 53 года. Но точно известно, что артистка родилась 16 августа.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся
Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Зато Ли призналась, что, по её мнению, помогает ей выглядеть моложе. Актриса пользуется вполне обычными правилами: увлажняет кремами руки и шею, старается поменьше загорать, обожает чёрный кунжут, вместо закусок ест орехи, пьёт много воды.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся
Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Также Кармен отмечает, что не пьёт чай или кофе. А ещё она каждый вечер тщательно расчёсывает волосы. По словам актрисы, это не только делает их более шелковистыми, но и помогает лучше засыпать.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся
Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Что касается фигуры, Ли регулярно выполняет разные упражнения, чтобы поддерживать себя в форме. Артистка признаётся, что обожает заниматься спортом, поэтому всегда усердно трудится на тренировках.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся
Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Кстати, недавно мы рассказывали о женщине, которая выглядит чуть старше 30 лет. Это бывшая модель, у которой есть 27-летняя дочь и 25-летний сын (здесь подробнее). 

Люди в материале: Кармен Ли, Carman Lee, Lee Yeuk Tung

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса поражает пользователей соцсетей своей нестареющей внешностью. Ведь женщина почти не изменилась за 25 лет. Как сообщает Daily Mail, Кармен Ли впервые появилась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Петр Кузнецов: Объединятся надо не штабами, а нацией - это наш единственный шанс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика