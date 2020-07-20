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Власти Франции пообещали оплатить восстановление сгоревшего в Нанте собора

20.07.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Франции пообещали оплатить восстановление сгоревшего в Нанте собора

Власти Франции заявили, что берут на себя расходы по восстановлению пострадавшего от пожара собора святых Петра и Павла в Нанте.

Фонд наследия уже объявил о сборе пожертвований. Работа предстоит непростая. Огонь практически уничтожил старинный орган XVII века и уникальные витражи. План реконструкции уже разрабатывается. Для этого используют опыт специалистов, которые восстанавливают собор Парижской Богоматери – он горел полтора года назад.

Напомним, основная версия следствия – поджог. Единственного задержанного по делу отпустили в связи с непричастностью к инциденту.

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Власти Франции заявили, что берут на себя расходы по восстановлению пострадавшего от пожара собора святых Петра и Павла в Нанте. Фонд наследия уже объявил о сборе...
 
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