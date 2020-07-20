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Местный житель в Барановичах нашел снаряд времен войны

20.07.2020 20:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Вблизи улицы Волошина мужчина выгуливал собаку и обратил внимание на некий предмет, похожий на боеприпас. На место приехали саперы. Территорию, где была обнаружена опасная находка, перекрыли. По оценке специалистов, раритет - это 122-миллиметровый учебный артиллерийский снаряд времен ВОВ. Назначена криминалистическая экспертиза. 

 
 
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Вблизи улицы Волошина мужчина выгуливал собаку и обратил внимание на некий предмет, похожий на боеприпас. На место приехали саперы. Территорию, где была обнаружена...
 
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