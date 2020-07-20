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Верховный суд окончательно решил, зарегистрируют ли Цепкало кандидатом в президенты
Источник материала: KYKY>
17 июля в Верховный суд заказным письмом поступила жалоба Валерия Цепкало на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в президенты Беларуси,
В своей жалобе в Верховный суд Цепкало писал, что решение Центризбиркома о нерегистрации его кандидатом незаконно, а собранные в поддержку экс-главы ПВТ подписи проверялись с нарушениями. Эти подписи, напомним, массово забраковали – из 214 тысяч подписей в пользу политика достоверными признали лишь 78,2 тысячи.
Однако Верховный суд не нашел оснований для отмены решения ЦИК об отказе в регистрации Валерия Цепкало кандидатом,
Суд также признал обоснованной и вторую причину, по которой Цепкало не зарегистрировали кандидатом в президенты, – ошибка в декларации его жены. Решение Верховного суда уже вступило в силу и обжалованию не подлежит.
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17 июля в Верховный суд заказным письмом поступила жалоба Валерия Цепкало на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в президенты Беларуси, сообщала «СБ»....
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