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Верховный суд окончательно решил, зарегистрируют ли Цепкало кандидатом в президенты

20.07.2020 17:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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17 июля в Верховный суд заказным письмом поступила жалоба Валерия Цепкало на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в президенты Беларуси, сообщала «СБ». Жалобу в суде рассматривали как раз сегодня, 20 июля.

В своей жалобе в Верховный суд Цепкало писал, что решение Центризбиркома о нерегистрации его кандидатом незаконно, а собранные в поддержку экс-главы ПВТ подписи проверялись с нарушениями. Эти подписи, напомним, массово забраковали – из 214 тысяч подписей в пользу политика достоверными признали лишь 78,2 тысячи.

Однако Верховный суд не нашел оснований для отмены решения ЦИК об отказе в регистрации Валерия Цепкало кандидатом, передает Sputnik. Жалобу политика не удовлетворили, сославшись на норму законодательства о том, что для регистрации нужно как минимум 100 тысяч «хороших» подписей.

Суд также признал обоснованной и вторую причину, по которой Цепкало не зарегистрировали кандидатом в президенты, – ошибка в декларации его жены. Решение Верховного суда уже вступило в силу и обжалованию не подлежит.

 
 
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17 июля в Верховный суд заказным письмом поступила жалоба Валерия Цепкало на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в президенты Беларуси, сообщала «СБ»....
 
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