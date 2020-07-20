Источник материала: Виртуальный Брест

Незаконно добыли рыбу, чем причинили ущерб в особо крупном размере: прокуратура Лунинецкого района направила уголовное дело в суд.





Прокуратура Лунинецкого района изучила и направила в суд Лунинецкого района уголовное дело в отношении троих безработных жителей Столинского района, которым инкриминирована незаконная добыча рыбы без надлежащего на то разрешения запрещенными орудиями лова.

Установлено, что обвиняемые 9 мая 2020 года, около 6 часов 40 минут, в озере Конюх, расположенном в пойме реки Припять, без надлежащего разрешения рыболовными сетями незаконно добыли 100 особей язя, жереха обыкновенного, леща, окуня речного, плотвы, синца, чехоня и ерша обыкновенного.

Вменяется причинение ущерба окружающей среде в особо крупном размере – 32,5 тыс. рублей.

Уголовное дело находилось в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

При изучении материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В части примененной к обвиняемым меры пресечения прокурор принял решение о ее изменении – с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Основание – обвиняемые в ходе предварительного следствия не возместили причиненный противоправными действиями ущерб, вели асоциальный образ жизни, неоднократно игнорировали вызов для участия в процессуальных мероприятиях. Кроме того, через две недели после совершения преступных деяний двое из них незаконно добыли рыбу на старом русле реки Горынь в Столинском районе, за что их привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.15.35 КоАП.

Одновременно прокуратура Лунинецкого района в интересах государства предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного незаконным ловом рыбы.