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В ЦИК поступили десятки тысяч жалоб от граждан страны

20.07.2020 17:09 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала, что число полученных ЦИК жалоб «не подлежит подсчету».

Как пишет БелаПАН, Ермошина отметила, что ЦИК зарегистрировала порядка десяти тысяч жалоб.

«Не могу сказать точно, сколько поступило жалоб от граждан. На утро субботы мне давали сведения, что только зарегистрированных жалоб около 10 тысяч (не носящих массовый характер. — ред.). Те, которые уже поступают в мешках, просто складываются, вскрываются - и мы смотрим, нет ли там других жалоб, с другим содержанием. По всем остальным будут просто составляться акты, потому что их нужно зарегистрировать», - сообщила глава Центризбиркома Беларуси.

Глава ЦИК отметила, что в последние дни, когда граждане страны массово стали подавать жалобы после отказа в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало число жалоб «не подлежит подсчету».

«У нас привлечены даже работники других организаций, чтобы конверты вскрывать. Но общий ответ на эти жалобы уже дан, никакого другого не будет», - отметила она.

14 июля, несмотря на то, что суда над Виктором Бабарико не было, и вина его еще не доказана, глава ЦИК Лидия Ермошина заявила о виновности политика в совершении финансовых преступлений. В результате Бабарико не зарегистрировали кандидатом. Валерия Цепкало - также, хотя ранее ЦИК признал свои ошибки в подсчете подписей.

Днем 15 июля перед входом в ЦИК Беларуси выстроилась очередь в сотни человек, пожелавших подать жалобы. 

 
 
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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала, что число полученных ЦИК жалоб «не подлежит подсчету».
 
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