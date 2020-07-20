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Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах на саммите ЕС

20.07.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Участники саммита ЕС не сумели договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам. Прийти к компромиссу в одном из ключевых вопросов встречи лидерам сообщества не удается уже четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах на саммите ЕС

Перед очередной напряженной дискуссией канцлер Германии заявила о прогрессе в переговорах и выразила надежду на то, что странам все же удастся достичь консенсуса.

Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах на саммите ЕС

Споры в сообществе вызвал в том числе вопрос о том, сколько средств направить пострадавшим странам безвозмездно, а сколько – в виде льготных кредитов (подробнее здесь).

Люди в материале: Ангела Меркель

 
 
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Новости мира. Участники саммита ЕС не сумели договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам. Прийти к компромиссу в одном из ключевых...
 
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