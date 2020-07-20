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Беларусь и ОАЭ создали межпарламентскую группу дружбы
Источник материала: ОНТ
Группа дружбы создана между парламентами Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня прошли первые переговоры в формате видеоконференции.
Политические и экономические связи Минска и Абу-Даби постоянно расширяются. Мы не раз обменивались официальными визитами на самом высоком уровне. В прошлом году Беларусь впервые посетил наследный принц Эмиратов. Сейчас появился новый формат сотрудничества – межпарламентская группа дружбы.
Эмираты – богатая страна с открытым рынком. Среди арабских государств Персидского залива – это наш основной партнер. Товарооборот превышает 100 миллионов долларов. По объему инвестиций в белорусскую экономику Объединённые Арабские Эмираты занимают четвертое место.
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Группа дружбы создана между парламентами Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня прошли первые переговоры в формате видеоконференции. Политические и...
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