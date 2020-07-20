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«Моя жизнь – е***ый стыд»: молодые беларусы записали дерзкое обращение к властям
Источник материала: KYKY>
Молодые беларусы записали дерзкое видеообращение к властям, а также к тем, кто боится открыто высказывать свою позицию. Сразу предупредим: в ролике присутствует мат (много мата), но, к счастью, он зацензурен.
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Молодые беларусы записали дерзкое видеообращение к властям, а также к тем, кто боится открыто высказывать свою позицию. Сразу предупредим: в ролике присутствует...
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