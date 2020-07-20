ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Испании завершился чемпионат страны по футболу

20.07.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Испании завершился чемпионат страны по футболу

В футбольном чемпионате Испании «Реал» в ранге чемпиона не смог удержать победу над «Леганесом». На выезде ничья – 2:2.

Счёт открыл Серхио Рамос. Для защитника «Реала» – это 10-й мяч в сезоне и рекорд для игроков обороны в XXI веке. В конце тайма хозяева восстановили равновесие, тут отличился Бриан Хиль. Затем гостей вывел вперёд Марко Асенсио, однако Роже Ассале спас «Леганес» от поражения.

«Барселона» разгромила «Алавес» – 5:0. Лионель Месси забил дважды. Набрав 82 очка, «Барселона» финишировала на втором месте в чемпионате. Месси стал лучшим бомбардиром турнира с 25 голами.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В футбольном чемпионате Испании «Реал» в ранге чемпиона не смог удержать победу над «Леганесом». На выезде ничья – 2:2. Счёт открыл Серхио Рамос. Для защитника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Привить от болезней и повысить урожайность: в Беларуси занимаются селекцией овощей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика