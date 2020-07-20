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В Испании завершился чемпионат страны по футболу
Источник материала: ОНТ
В футбольном чемпионате Испании «Реал» в ранге чемпиона не смог удержать победу над «Леганесом». На выезде ничья – 2:2.
Счёт открыл Серхио Рамос. Для защитника «Реала» – это 10-й мяч в сезоне и рекорд для игроков обороны в XXI веке. В конце тайма хозяева восстановили равновесие, тут отличился Бриан Хиль. Затем гостей вывел вперёд Марко Асенсио, однако Роже Ассале спас «Леганес» от поражения.
«Барселона» разгромила «Алавес» – 5:0. Лионель Месси забил дважды. Набрав 82 очка, «Барселона» финишировала на втором месте в чемпионате. Месси стал лучшим бомбардиром турнира с 25 голами.
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В футбольном чемпионате Испании «Реал» в ранге чемпиона не смог удержать победу над «Леганесом». На выезде ничья – 2:2. Счёт открыл Серхио Рамос. Для защитника...
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