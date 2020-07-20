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Новый посол Беларуси в США поедет в Вашингтон в августе

20.07.2020 17:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый посол Беларуси в США поедет в Вашингтон в августе

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в США Олег Кравченко планирует отбыть в Вашингтон в августе. Такая информация сегодня прозвучала на встрече Александра Лукашенко с новыми руководителями белорусских дипмиссий, передает БЕЛТА.

Министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул, что для развития двусторонних отношений уже заложена хорошая основа, белорусского посла там знают и ждут. 

У Олега Кравченко в Вашингтоне много связей в разных госорганах США, это будет для него подспорьем в работе.

Как сообщалось, Президент сегодня назначил послов в США, Нидерланды, Великобританию, Австрию и Казахстан. 




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Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в США Олег Кравченко планирует отбыть в Вашингтон в августе. Такая информация сегодня прозвучала на встрече...
 
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