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Новый посол Беларуси в США поедет в Вашингтон в августе
Источник материала: ОНТ
Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в США Олег Кравченко планирует отбыть в Вашингтон в августе. Такая информация сегодня прозвучала
Министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул, что для развития двусторонних отношений уже заложена хорошая основа, белорусского посла там знают и ждут.
У Олега Кравченко в Вашингтоне много связей в разных госорганах США, это будет для него подспорьем в работе.
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Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в США Олег Кравченко планирует отбыть в Вашингтон в августе. Такая информация сегодня прозвучала на встрече...
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