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На аукцион выставлен дворец XVIII века в Гродненской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На аукцион выставлен дворец XVIII века из Списка историко-культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве продавца выступает отдел культуры Новогрудского райисполкома.
По условиям аукциона объекты ансамбля, а их всего 5, должны быть вовлечены в хозяйственный оборот в течение четырех лет с момента заключения договора купли-продажи.
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Новости Беларуси. На аукцион выставлен дворец XVIII века из Списка историко-культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве продавца...
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