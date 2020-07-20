На аукцион выставлен дворец XVIII века в Гродненской области

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На аукцион выставлен дворец XVIII века из Списка историко-культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве продавца выступает отдел культуры Новогрудского райисполкома.

Фрагменты ансамбля бывшего дворца в Гродненской области предлагают по начальной цене в 51 тысячу рублей.









По условиям аукциона объекты ансамбля, а их всего 5, должны быть вовлечены в хозяйственный оборот в течение четырех лет с момента заключения договора купли-продажи.