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На аукцион выставлен дворец XVIII века в Гродненской области

20.07.2020 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На аукцион выставлен дворец XVIII века из Списка историко-культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве продавца выступает отдел культуры Новогрудского райисполкома.

Фрагменты ансамбля бывшего дворца в Гродненской области предлагают по начальной цене в 51 тысячу рублей.

На аукцион выставлен дворец XVIII века в Гродненской области

На аукцион выставлен дворец XVIII века в Гродненской области

По условиям аукциона объекты ансамбля, а их всего 5, должны быть вовлечены в хозяйственный оборот в течение четырех лет с момента заключения договора купли-продажи.

О других новостях экономики за 20 июля читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. На аукцион выставлен дворец XVIII века из Списка историко-культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве продавца...
 
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