В Минске до +21°C, потеплеет только в последние дни июля: прогноз погоды на 21 июля

Источник материала: ОНТ

В выходные установилась теплая и комфортная погода. Но лето вернулось ненадолго. Уже со вторника температура постепенно начнет понижаться. Вся неделя будет прохладной и с дождями.

Холодный атмосферный фронт уже этой ночью подойдет к западным границам Беларуси. В течение дня он будет смещаться в восточном направлении, отодвигая постепенно теплый воздух за пределы нашей страны. Вслед за ним начнет поступать холодный воздух северных широт. В результате температура начнет постепенно понижаться, будет больше облаков и дождей.

Во вторник – облачно с прояснениями. Ночью по Брестской и Гродненской областям, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Влажность до 90% по северо-западу. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

К восьми утра – от +16°C по северо-востоку до +19°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки в +28°C – так тепло будет в Гомеле. А вот в Гродно значительно прохладней – не выше +21°C. Такая же температура ожидается и в столице. К вечеру температура немного понизится – будет в районе +20°C.

В среду похолодает по всей стране. Ночью +7°C…+14°C, днем +16°C…+23°C. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Прохладная и неустойчивая погода сохранится до конца недели. Температурный фон окажется до 4 градусов ниже нормы. По предварительному прогнозу, потеплеет только в последние дни июля.

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