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Как из "машины страха" автозак превращается в символ свободы
Источник материала: Партизан
Белорус продает Golden Luxury Autozak, чтобы помочь репрессированным и их семьям
Художник Василий Белько выставил на аукцион золотую копилку-автозак.
"Меня зовут Василий Белько, я соучредитель магазинов Zorka Venera. У нас резко закончились все пины с вашей любимой машинкой, но появился главный экспонат — Golden Luxury Autozak. Это первая и единственная в своем роде золотая копилка-автозак, которую я сделал своими руками", — сообщил он в соцсетях.
Золотой автозак выставлен на благотворительный аукцион. Все вырученные средства художник планирует отдать инициативе помощи репрессированным и их семьям #byhelpby.
Аукцион проходит в аккаунте Zorka Venera в Instagram. Начальная ставка — 10 рублей, минимальный шаг — 1 рубль. Предложения принимаются в комментариях до 23:59 24 июля.
Кроме того, в магазинах Zorka Venera можно бесплатно взять открытки #лістынадзеі и отправить их репрессированным и политзаключенным.
"Очень интересно наблюдать за тем, как меняются смыслы и из "машины страха" автозак превращается в символ внутренней свободы, и в следующей серии мы узнаем, каким символом являются "те самые часы" со звездным циферблатом", — добавляет Василий Белько.
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Белорус продает Golden Luxury Autozak, чтобы помочь репрессированным и их семьям
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