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Чизкейк. Простой рецепт нежнейшего десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Рецепт нежнейшего чизкейка с пошаговыми фото, а также секреты приготовления – специально для читателей ONT.BY от телеведущей
Вам понадобится:
*Количество ингредиентов дано на форму диаметром 22 см.
Как готовить?
Шаг 1. Все ингредиенты прогреть до комнатной температуры.
Шаг 2. Основа.
Печенье измельчить в блендере в крошку. Пересыпать в глубокую ёмкость, добавить сливочное масло и хорошенько перемешать.
Масса должна получиться рассыпчатой.
В разъёмную форму для выпечки выкладываем полученную массу и формируем основу для чизкейка (дно и бортик). Можно воспользоваться небольшой стеклянной баночкой.
В нескольких местах прокалываем дно вилкой и ставим противень в разогретую до 180° духовку. Через 5-7 минут наша основа готова. Вынимаем из духовки и даем остыть.
Шаг 3. Начинка.
Сливочный сыр смешиваем с сахаром. По одному вводим яйца, деликатно перемешивая венчиком после каждого. Следим, чтобы максимально выходили пузырьки. Затем добавляем сметану и кукурузный крахмал. Также аккуратно перемешиваем.
Перекладываем начинку в основу и ставим в духовку на 1 час при температуре 150°.
Через час выключаем духовку, приоткрываем дверцу и оставляем наш чизкейк остывать в духовке. Через пару часов достаем из духовки и оставляем ещё остывать уже при комнатной температуре. После этого ставим наш чизкейк в холодильник охлаждаться.
Секреты приготовления:
1. Главное условие в приготовлении чизкейка – никакой спешки, резких движений и суеты.
2. Вкус чизкейка раскрывается после полного охлаждения, поэтому рекомендуется готовить во второй половине дня и оставлять в холодильнике на ночь.
3. Приготовление чизкейка – процесс достаточно долгий. Нужно запастись терпением.Тогда и результат будет отличным.
Приятного аппетита!
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Рецепт нежнейшего чизкейка с пошаговыми фото, а также секреты приготовления – специально для читателей ONT.BY от телеведущей Екатерины Тишкевич. Вам понадобится: ...
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