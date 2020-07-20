Чизкейк. Простой рецепт нежнейшего десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Рецепт нежнейшего чизкейка с пошаговыми фото, а также секреты приготовления – специально для читателей ONT.BY от телеведущей Екатерины Тишкевич .

Вам понадобится:

400 г. печенья (например, «Слодыч»);

100 г. сливочного масла;

500 г. творожного сыра маскарпоне;

3 яйца;

150 г. сметаны;

2 ст.л. кукурузного крахмала;

4 ст.л. сахара;

щепотка винилина (по желанию).

*Количество ингредиентов дано на форму диаметром 22 см.





Как готовить?

Шаг 1. Все ингредиенты прогреть до комнатной температуры.

Шаг 2. Основа.

Печенье измельчить в блендере в крошку. Пересыпать в глубокую ёмкость, добавить сливочное масло и хорошенько перемешать.





Масса должна получиться рассыпчатой.





В разъёмную форму для выпечки выкладываем полученную массу и формируем основу для чизкейка (дно и бортик). Можно воспользоваться небольшой стеклянной баночкой.





В нескольких местах прокалываем дно вилкой и ставим противень в разогретую до 180° духовку. Через 5-7 минут наша основа готова. Вынимаем из духовки и даем остыть.









Шаг 3. Начинка.

Сливочный сыр смешиваем с сахаром. По одному вводим яйца, деликатно перемешивая венчиком после каждого. Следим, чтобы максимально выходили пузырьки. Затем добавляем сметану и кукурузный крахмал. Также аккуратно перемешиваем.





Перекладываем начинку в основу и ставим в духовку на 1 час при температуре 150°.





Через час выключаем духовку, приоткрываем дверцу и оставляем наш чизкейк остывать в духовке. Через пару часов достаем из духовки и оставляем ещё остывать уже при комнатной температуре. После этого ставим наш чизкейк в холодильник охлаждаться.





Секреты приготовления:

1. Главное условие в приготовлении чизкейка – никакой спешки, резких движений и суеты.

2. Вкус чизкейка раскрывается после полного охлаждения, поэтому рекомендуется готовить во второй половине дня и оставлять в холодильнике на ночь.

3. Приготовление чизкейка – процесс достаточно долгий. Нужно запастись терпением.Тогда и результат будет отличным.

Приятного аппетита!

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