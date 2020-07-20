«Ощущал себя жалким и смешным». Он развелся с Навкой, чтобы в 55 лет жениться на молодой фигуристке

Источник материала: Tut.by

Александр Жулин — один из самых заметных персонажей российского фигурного катания. В 90-х он дважды становился призером Олимпийских игр в танцах на льду с первой женой и по совместительству партнершей Майей Усовой. В 2006-м уже в качестве тренера привел к золоту Игр свою вторую супругу Татьяну Навку. Два года назад 55-летний Жулин женился в третий раз — снова на фигуристке. По случаю дня рождения тренера, которому 20 июля исполняется 57, SPORT.TUT.BY рассказывает про личные драмы Александра Жулина и его жизнь сегодня.



Фото из инстаграма Александра Жулина

Свадьба с Майей Усовой и измены с Грищук

Главные награды в качестве профессионального спортсмена Александр Жулин завоевал в паре с талантливой фигуристкой Майей Усовой. Воспитанник Московской области Жулин познакомился с Усовой, которая была старше его на год, в 17 лет. Тренер Наталья Дубова сразу же поставила танцоров в пару.

Спустя шесть лет, в 1986 году, Жулин и Усова сыграли свадьбу. Но их главные спортивные и личные вызовы на тот момент были еще впереди.

Жулина и Усову много лет называли перспективными и способными фигуристами, но никогда — первым номером сборной. На протяжении всей карьеры они оставались на вторых, а то и третьих ролях.



Фото: Reuters

На Олимпиаде 1992 года в Альбервиле танцоры взяли бронзу и думали даже уходить из любительского спорта, но тренер уговорила Жулина и Усову потерпеть еще один олимпийский цикл.

Накануне Игр в Лиллехаммере их основными оппонентами стали соотечественники — Оксана Грищук и Евгений Платов. По иронии судьбы соперничество развернулось не только на льду: у Жулина вспыхнул роман с 19-летней Грищук, которая одновременно была подругой Майи Усовой.

Обе пары тренировались в группе у Натальи Дубовой. Но к концу 1992 года тренер решила, что так больше продолжаться не может и поставила Платова в пару с Татьяной Навкой, а Грищук фактически выгнала из группы.



Оксана Грищук. Источник: instagram.com/fs_top2020/

— Я отстаивала интересы молодой семьи. Майя была замужней женщиной, а Саша открыто ей изменял. Я просто удалила нарыв, мешавший, как мне казалось, семейному благополучию. Ошиблась ли я, так рьяно защищая Майю? Не знаю, — позже вспоминала в интервью Наталья Дубова.

По словам Грищук, Жулин настойчиво ухаживал за ней и, еще будучи женатым, подарил обручальное кольцо.

— Он спросил: «Оксана, ты меня любишь? Тогда докажи свою любовь — ты должна бросить фигурное катание». Я растерялась и действительно повесила коньки на гвоздь. А Жулин просто хотел устранить конкурентов — меня и Платова. Но у Александра ничего не вышло.



Фото из инстаграма Александра Жулина

Оксана Грищук перешла тренироваться к Наталье Линчук и какое-то время каталась под ее руководством с Петром Чернышевым — нынешним мужем Анастасии Заворотнюк.

Но через пару месяцев Грищук и Платов вновь встали в пару.

— Оксана привыкла добиваться своего любыми способами, — говорил Платов.

Именно это качество Грищук важно было партнеру накануне Олимпийских игр.

Поражение на Олимпиаде и роман с Навкой

Платов и Грищук поехали на Олимпиаду-1994 в качестве главных конкурентов Усовой и Жулина и фактически увели у них из-под носа золотые медали.

— Второе место Олимпиады для меня было равносильно поражению. Мы с моей партнершей и на тот момент женой Майей не разговаривали два дня, были опустошены. Думал: «Все, конец света!» Удар судьбы, который закалил, — много лет спустя описывал переживания Александр Жулин.



Фото: инстаграм Александра Жулина

После вторых Игр в карьере Жулин и Усова ушли из большого спорта. Они начали выступать в коммерческих шоу, а в 1998 году, после завершения карьеры Оксаны Грищук в статусе двукратной чемпионки Олимпиады, Жулин предложил ей кататься вместе.

Эта спортивная пара просуществовала менее года, и вскоре Александр ушел в тренерство.

А в СМИ тем временем поднялась новая волна слухов об очередном романе Жулина — с фигуристкой Татьяной Навкой, которая младше Александра на 12 лет.



Фото: Алексей Колпаков, Tatler Russia

На вопрос, почему женщины так «липли» к Жулину, его первая жена Майя Усова как-то ответила :

— Думаю, он привлекал их как мужчина, раз при «живой» жене имел двух любовниц. Причем далеко не самых уродливых женщин.

Отношения с Навкой начались у Жулина, когда они разъехались с Усовой по разным квартирам, но официально еще оставались в браке. В конце 90-х семейная пара Усова-Жулин окончательно распалась.

Второй брак и золото Турина

После перехода Жулина на тренерскую работу Татьяна Навка и Роман Костомаров стали его подопечными. В 2000 году Жулин и Навка сыграли свадьбу и стали родителями, но уже спустя две недели после родов амбициозная Навка вернулась на лед.



Фото: Reuters

В 2006 году на туринской Олимпиаде Александр привел супругу к олимпийскому золоту. Проект Навка-Костомаров по сей день остается самым успешным в тренерской биографии Жулина, несмотря на россыпь известных учеников.

Однако, в отличие от спорта, в браке Александра не все было гладко. Спустя 10 лет совместной жизни Жулин и Навка решили развестись. Они не стали называть в публичном поле причину, которая привела к финалу отношений. Хотя версии и слухи были самые разные — от романа Татьяны с партнером по «Ледниковому периоду» Маратом Башаровым до интриг на стороне самого Александра.

Жулин не скрывал, что тяжело переживал развод с красавицей-фигуристкой.

— Я терял семью, и казалось, что земля ускользает из-под ног. Ощущал себя жалким, смешным и нелепым.



Фото из инстаграма Валерия Сюткина

Как бы то ни было, спортсмены заявили, что остаются в дружеских отношениях и вместе продолжат воспитывать общую дочь Александру. Девушка занимается вокалом и выступает под сценическим псевдонимом Алексия, а также изучает в МГИМО менеджмент.

Многодетный отец и молодая жена

Третьей женой Александра Жулина стала еще одна его ученица — российская фигуристка Наталья Михайлова.

Она младше Жулина на 23 года. Михайлова тренировалась у Александра, а позже выступала с ним в паре в телевизионном шоу.



Фото из инстаграма Александра Жулина

— Я вот не могу сказать, за что именно влюбилась в Жулина. А влюбилась, знаете как? Слова поперек сказать не могу! Конечно, когда только познакомились и начали работать на льду, я отметила: у Сашки потрясающее чувство юмора. Страшно подкупает природная, ненаигранная скромность. Хочется с этим человеком всю жизнь прожить, вот и все. И молчать с ним хочется, и говорить. И дома сидеть, и в люди выходить, — говорила в интервью Наталья.

По признанию самого Жулина, молодая возлюбленная дала ему все то, чего в последние годы не доставало в отношениях с Татьяной Навкой.

В 2013 году Наталья родила Александру дочь Екатерину. Правда, свадьбу пара сыграла пятью годами позже — в августе 2018 года (для 32-летней Натальи это первый брак).



Фото из инстаграма Александра Жулина

В апреле 2020-го Александр и Наталья снова стали родителями — на свет появилась третья дочь Жулина Елена.

— Меня жена бережет. Я уже старый, поэтому по ночам дочь укачивает Наташа, — с юмором рассказывал о пополнении в семье 57-летний Александр.

На вопрос, мечтает ли многодетный отец еще о сыне, Жулин ответил журналистам:

— Кто-то из болельщиков назвал меня «дамским ювелиром». Пусть так. Хочу ли я еще одного ребенка? Наверное, буду пробовать. А там — как получится.