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Госпогранкомитет сообщает об очереди грузовиков на границе с Литвой
Источник материала: ОНТ
Очереди грузовых автомобилей в минувшие выходные наблюдались на границе Беларуси и Литвы. В ближайшее время потоки через границу не уменьшатся, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Нормативы по пропускной способности сейчас в целом выполняются. Но иногда бывают случаи, когда уже оформленный транспорт не может выехать из белорусского пункта пропуска по не зависящим от белорусской стороны причинам.
Еще один фактор - введение сезонных ограничений нагрузок на оси транспорта при высоких температурах. Ограничения действуют в Беларуси и в сопредельных странах.
Напомним, число транспорта перед пунктами пропуска можно узнать на
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Очереди грузовых автомобилей в минувшие выходные наблюдались на границе Беларуси и Литвы. В ближайшее время потоки через границу не уменьшатся, сообщил БЕЛТА...
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