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Госпогранкомитет сообщает об очереди грузовиков на границе с Литвой

20.07.2020 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Госпогранкомитет сообщает об очереди грузовиков на границе с Литвой

Очереди грузовых автомобилей в минувшие выходные наблюдались на границе Беларуси и Литвы. В ближайшее время потоки через границу не уменьшатся, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Нормативы по пропускной способности сейчас в целом выполняются. Но иногда бывают случаи, когда уже оформленный транспорт не может выехать из белорусского пункта пропуска по не зависящим от белорусской стороны причинам.

Еще один фактор - введение сезонных ограничений нагрузок на оси транспорта при высоких температурах. Ограничения действуют в Беларуси и в сопредельных странах.

Напомним, число транспорта перед пунктами пропуска можно узнать на сайте Госпогранкомитета в разделе «Обстановка на границе». 




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Очереди грузовых автомобилей в минувшие выходные наблюдались на границе Беларуси и Литвы. В ближайшее время потоки через границу не уменьшатся, сообщил БЕЛТА...
 
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