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Белорусские таможенники в I полугодии изъяли около 90 кг наркотиков

20.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские таможенники в I полугодии изъяли около 90 кг наркотиков

Белорусские таможенники в I полугодии изъяли около 90 кг наркотиков, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

«Около половины преступлений, выявленных белорусскими таможенниками в первом полугодии текущего года, связаны с незаконным ввозом и оборотом наркотиков. Изъято порядка 90 кг наркотических средств, а также более 2 тыс. препаратов, содержащих психотропные вещества», — сказали в ГТК.

Особое внимание уделено мероприятиям по усилению оперативно-розыскной деятельности. Порядка 67% преступлений от общего количества выявлено именно такими методами. Как отметили в ГТК, раскрываемость преступлений достигла показателя в 76%.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусские таможенники в I полугодии изъяли около 90 кг наркотиков, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. «Около половины преступлений,...
 
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