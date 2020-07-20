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Примут почти 5000 выпускников. Стартовал приём документов в колледжи и лицеи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, стартовал прием документов в городские колледжи и лицеи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эти учебные заведения готовы принять почти 5000 выпускников.
Так, в медицинском колледже сегодня началась работа волонтерского отряда «Абитуриент – 2020». Ребята, которые подали документы первыми, получили из рук активистов подарки. Также они помогают будущим учащимся заполнять заявления, оформлять личные дела и отвечают на все волнующие вопросы. А их у вчерашних школьников немало.
Организаторы такого отряда – профсоюзный комитет совместно с молодежью колледжа. Для безопасной и комфортной работы волонтеров закуплены дезинфицирующие средства и защитные маски.
Александр Доронкин, абитуриент:
Дмитрий Савостей, председатель профсоюзного комитета учащихся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Профессия медицинского работника не теряет своей актуальности, она очень престижна и востребована среди учащихся. Ежегодно много очень учащихся интересуется этой профессией в социальных сетях, в наших профсоюзных сетях они пишут, задают вопросы, интересуются. По тем заявкам, которые есть на сегодняшний момент, и по тем вопросам, которые задаются в интернете, мы думаем, что этом году будет также набор очень большой.
Отметим, государственный медколледж – одно из самых крупных в Беларуси среднеспециальных учреждений этого направления. Здесь проходят обучение по четырем специальностям: сестринское, зубопротезное и лечебное дело, а также фармация. А это около 1,5 тысячи юношей и девушек.
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Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, стартовал прием документов в городские колледжи и лицеи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эти учебные...
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