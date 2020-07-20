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Примут почти 5000 выпускников. Стартовал приём документов в колледжи и лицеи

20.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, стартовал прием документов в городские колледжи и лицеи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эти учебные заведения готовы принять почти 5000 выпускников.

Примут почти 5000 выпускников. Стартовал приём документов в колледжи и лицеи

Так, в медицинском колледже сегодня началась работа волонтерского отряда «Абитуриент – 2020». Ребята, которые подали документы первыми, получили из рук активистов подарки. Также они помогают будущим учащимся заполнять заявления, оформлять личные дела и отвечают на все волнующие вопросы. А их у вчерашних школьников немало.

Примут почти 5000 выпускников. Стартовал приём документов в колледжи и лицеи

Организаторы такого отряда – профсоюзный комитет совместно с молодежью колледжа. Для безопасной и комфортной работы волонтеров закуплены дезинфицирующие средства и защитные маски.

Примут почти 5000 выпускников. Стартовал приём документов в колледжи и лицеи

Александр Доронкин, абитуриент:
Я выбрал специальность «Лечебное дело», потому что после обучения хочу работать в бригаде скорой помощи. Желание помогать людям в первую очередь. В принципе, профессия интересная. Я бы хотел посвятить этому свою жизнь.

Примут почти 5000 выпускников. Стартовал приём документов в колледжи и лицеи

Дмитрий Савостей, председатель профсоюзного комитета учащихся Белорусского государственного медицинского колледжа:
На «Фармацию» около 2-2,5 человек на место, на лечебное, на СД – около 1,5 человека на место.

Профессия медицинского работника не теряет своей актуальности, она очень престижна и востребована среди учащихся. Ежегодно много очень учащихся интересуется этой профессией в социальных сетях, в наших профсоюзных сетях они пишут, задают вопросы, интересуются. По тем заявкам, которые есть на сегодняшний момент, и по тем вопросам, которые задаются в интернете, мы думаем, что этом году будет также набор очень большой.

Примут почти 5000 выпускников. Стартовал приём документов в колледжи и лицеи

В 2020 году заведение планирует принять 670 учащихся.

Отметим, государственный медколледж – одно из самых крупных в Беларуси среднеспециальных учреждений этого направления. Здесь проходят обучение по четырем специальностям: сестринское, зубопротезное и лечебное дело, а также фармация. А это около 1,5 тысячи юношей и девушек.

Люди в материале: Александр Доронкин, Дмитрий Савостей

 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, стартовал прием документов в городские колледжи и лицеи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эти учебные...
 
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