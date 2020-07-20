Компьютерный томограф в Калинковичах будет.

Источник материала: Mlife

Сергей Гвоздь, рассказывая о социально-экономическом развитии района, пояснил, что руководство района давно работает над темой приобретения КТ в район. Особенно это стало актуальным в текущем году в связи с пандемией. Проведены соответствующие переговоры с руководством области и областным управлением здравоохранения, направлены соответствующие ходатайства руководству республики. И получен положительный ответ. В Калинковичской ЦРБ готовится помещение под размещение КТ. Наш город уже посетили специалисты, которые ознакомились с возможностью размещения томографа. И если все сложится так как запланировано, то уже в начале следующего года в Калинковичах будет установлен компьютерный томограф.



Что же касается строительства жилья, то в текущем году в Калинковичах уже построено и введено в строй три 40-квартирных дома (два по ул. Мира и один – по ул. Кирова. В сентябре состоится ввод 20-квартирного дома по ул. Никонова, декабре – 40-квартирного дома на этой же улице. Сейчас, т. е в конце июля – начале августа по ул. Батова начинается строительство первого в Калинковичах 20-квартирного электродома, который также будет введен в декабре 2020 года.



Прощаясь с коллективом связистов, глава района заявил, что руководство района довольно работой Калинковичского ЗУЭС. «Благодаря Вашему труду жители района идут в ногу со временем, получая целый комплект современных услуг, от цифрового телевидения, скоростного интернета до «Умного дома», — отметил Сергей Гвоздь.



Алесь Иваненко.



На снимке: во время встречи.



