Не могут договориться: саммит ЕС о распределении антикризисного фонда продолжается четвёртый день

Источник материала: ОНТ

В Брюсселе продолжаются дебаты по финансам. Саммит ЕС уже длится четвёртый день вместо намеченных двух.

Причина в том, что страны Евросоюза не могут договориться о распределении антикризисного фонда. Пятёрка – Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия – против планов Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии южным странам 500 миллиардов евро из пакета объемом 750 миллиардов на основе безвозмездной субсидии. Эта позиция вызвала открытое недовольство президента Франции, который назвал их действия «эгоистичными» и заявил, что скорее готов покинуть саммит, чем подписать «плохое соглашение». Споры не утихают.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram