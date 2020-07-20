|
«Мы очень её ждали». Семья с шестью детьми получила новую квартиру в Борисове. И вот их эмоции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Строительство жилья в Минской области ведется активными темпами. Так, с начала 2020 года возвели почти 500 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Внимание и многодетным – квартирами обеспечили почти 700 семей. Так, в Борисове сдали дом в микрорайоне Север.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Строительство жилья в Минской области ведется активными темпами. Так, с начала 2020 года возвели почти 500 тысяч квадратных метров, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)