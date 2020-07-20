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«Мы очень её ждали». Семья с шестью детьми получила новую квартиру в Борисове. И вот их эмоции

20.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Строительство жилья в Минской области ведется активными темпами. Так, с начала 2020 года возвели почти 500 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы очень её ждали». Семья с шестью детьми получила новую квартиру в Борисове. И вот их эмоции

«Мы очень её ждали». Семья с шестью детьми получила новую квартиру в Борисове. И вот их эмоции

Внимание и многодетным – квартирами обеспечили почти 700 семей. Так, в Борисове сдали дом в микрорайоне Север.

«Мы очень её ждали». Семья с шестью детьми получила новую квартиру в Борисове. И вот их эмоции

О «квадратах благосостояния» в видеоматериале Ольги Шерстневой.

Люди в материале: Ольга Шерстнева

 
 
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Новости Беларуси. Строительство жилья в Минской области ведется активными темпами. Так, с начала 2020 года возвели почти 500 тысяч квадратных метров, сообщили в...
 
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