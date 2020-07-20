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Третьей оттепели не будет. Выборы-2020 определят отношение Минска с Евросозом

20.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пандемия является ключевым фактором, который определяет нынешние возможности и повестку дня в отношениях Беларуси и ЕС.

Третьей оттепели не будет. Выборы-2020 определят отношение Минска с Евросозом
© Владимир Коробицын/zvezdaweekly.ru 
Несмотря на то, что  онлайн-дипломатия работает достаточно активно, она не может полностью компенсировать отсутствие традиционных форм коммуникации.
Еще одним ключевым фактором ожидаемо становится президентская кампания в Беларуси.  События и тенденции последних месяцев однозначно указывали на то, что выборы-2020 станут особенно сильным испытанием для белорусско-европейских отношений. Притом, в отличие от множества предыдущих электоральных кампаний, резко негативное воздействие на отношения с ЕС стало проявляться уже в первые недели после старта президентской гонки, то есть сразу после силовых действий правоохранительных органов в отношении акций протеста и после ареста Виктора Бабарико и членов его команды. 

Одним словом, кумулятивный эффект этих двух факторов «подвесил» дальнейшую перспективу белорусско-европейских отношений, как минимум, до сентября, когда институты и страны ЕС сформулируют свою позицию по итогам выборов. Такой вывод делают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра».

Впрочем, пока, несмотря на негативное влияние на отношения Беларуси и ЕС пандемии и внутриполитической напряженности, индекс отношений остается на высоком уровне. Это в значительной степени объясняется целым рядом онлайн-мероприятий в рамках «Восточного партнерства» и состоявшимся визитом в Минск премьер-министра Венгрии. Общаясь с Виктором Орбаном, Лукашенко назвал Венгрию «самым близким для Беларуси партнером в Евросоюзе». Помимо типичного для белорусского президента риторического стиля, эти слова действительно отражают особый характер политических отношений между Минском и Будапештом. Сам Орбан подчеркнул это публичным призывом отменить все существующие санкции ЕС против Беларуси. Он также высказал поддержку вступлению Беларуси в ВТО и развитию сотрудничества с НАТО.
Наконец, произошло знаковое событие в отношениях Беларуси и Литвы. После подписания литовской стороной вступило в силу Соглашение между МЧС Беларуси и Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики Литвы (VATESI) об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности (белорусская сторона подписала его еще 8 мая). Сам по себе документ не является чем-то особенным. Подобные соглашения Минск имеет со всеми остальными соседями: Россией, Польшей, Латвией и Украиной. Наверное поэтому заключение соглашения с Литвой не привлекло большого внимания белорусских СМИ. Однако с учетом еще недавней позиции Вильнюса факт его подписания VATESI можно рассматривать как важный шаг вперед.

Напомним, что еще год назад экс-президент Литвы Даля Грибаускайте исключала любую возможность сотрудничества с Минском по ядерной тематике, так как «это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Беларусь закрыла эту электростанцию». Радикальная позиция Литвы не дала никаких результатов (кроме существенного ограничения потенциала отношений Беларуси и ЕС), а старт БелАЭС будет дан в ближайшее время. Поэтому вполне логично, что действующее руководство Литвы начинает переходить от стадии полного отрицания станции к стадии принятия факта ее неизбежного запуска. И фокусируется на необходимости максимально обеспечить меры безопасности.
Эксперты считают, что до конца лета отношения Беларуси и ЕС останутся в «подвешенном» состоянии. Сторонам сложно говорить о будущем сотрудничестве в условиях повышенной неопределенности по поводу того, как пройдут президентские выборы и насколько сильно они подорвут отношения. Но то, что общий эффект будет негативным, очевидно. И в этом плане лето-2020 станет очередной кризисной отметкой в истории отношений. Напомним, глава белорусского МИД Владимир
 Макей 26 июня в комментарии по поводу перспектив отношений Беларуси и ЕС после президентских выборов, в частности, заявил: «Если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год, то третьей оттепели не будет. Восстановление нормальных отношений с другими странами займет намного больше времени, чем после 2010 года». 

Впрочем, мнения в ЕС пока разделились: кто-то (особенно отдельные европарламентарии) уже призывает к введению против Минска новых санкций, а кто-то подчеркивает их контрпродуктивность и настаивает на необходимости дальнейшего сотрудничества в интересах самого ЕС и Беларуси.

Справка:

По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе-мае 2020 г. составил 4 млрд 361 млн долл. США (82,8% от показателя за аналогичный период 2019 г.). Белорусский экспорт равнялся 1 млрд 782,4 млн долл. США. Этот показатель на 29,2% меньше показателя января-мая 2019 г. Импорт из стран ЕС составил 2 млрд 578,6 млн долл. США (снизился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Отрицательное сальдо в торговле со странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 796,2 млн долл. США. Такое существенное падение торговых показателей (особенно экспорта) связано не только с экономическими последствиями пандемии COVID-19, но также и с исключением из статистики показателей торговли с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
 
Теги: Минск
 
 
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Пандемия является ключевым фактором, который определяет нынешние возможности и повестку дня в отношениях Беларуси и ЕС.
 
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