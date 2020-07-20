В Жлобинском районе пассажир вышел из автобуса и оказался под его колесами - мужчина погиб

Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе пассажир попал под колеса автобуса на котором и приехал. Мужчина погиб на месте. Подробности сообщает местная газета «Новы дзень».



Фото: ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома

Трагедия произошла 19 июля в деревне Плесовичская Слободка. Водитель автобуса высадил пассажира на остановке и собрался ехать дальше по маршруту. Но в этот момент 63-летний мужчина решил перейти дорогу прямо перед автобусом и попал под колеса.

Пострадавший умер на месте.