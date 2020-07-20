|
В Жлобинском районе пассажир вышел из автобуса и оказался под его колесами - мужчина погиб
Источник материала: Tut.by
В Жлобинском районе пассажир попал под колеса автобуса на котором и приехал. Мужчина погиб на месте. Подробности
Трагедия произошла 19 июля в деревне Плесовичская Слободка. Водитель автобуса высадил пассажира на остановке и собрался ехать дальше по маршруту. Но в этот момент 63-летний мужчина решил перейти дорогу прямо перед автобусом и попал под колеса.
Пострадавший умер на месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель автобуса высадил пассажира на остановке и собрался ехать дальше по маршруту. Но в этот момент 63-летний мужчина решил перейти дорогу прямо перед автобусом
|
Свежие газеты
Архив (Разное)