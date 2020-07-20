«Славянский базар»: международный фестиваль завершился на высокой ноте!

Источник материала: ОНТ

Подводим итоги XXIX «Славянского базара». Форум закрыли этой ночью, но по традиции открыли новые имена. Витебск не спал четверо суток.

Приехали на масштабный праздник песни представители более двух десятков стран. Семь концертов состоялось только на главной площадке фестиваля – в Летнем амфитеатре. Об этом сезоне международного форума искусств ещё долго будут говорить: звёзды сошлись. На церемонии закрытия – Таисия Повалий, Тина Кароль, Олег Газманов, Александр Солодуха, Саша Немо, Сосо Павлиашвили.

Финальный день фестиваля – он же день вокальных баталий – у исполнителей эстрадной песни закончился большими победами. Гран-при детского конкурса у белоруски Ангелины Ломако. Третью премию между собой разделили представительницы Молдовы и Украины, вторую – конкурсанты из Казахстана и России. Первая досталась вокалисту из Литвы. На высокой ноте завершилась и вторая часть эстрадных состязаний: заветная «Лира» в руках нашего Романа Волознева.

Концерты, премьеры, конкурсы неожиданные дуэты, выставки, полуночное кино – эмоций и впечатлений хватит на год. Пройдёт немного времени – и организаторы начнут формировать афишу на следующий сезон. Есть все шансы, что она станет самой насыщенной. Ведь будущим летом нас ждёт юбилейный, XXX «Славянский базар».

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