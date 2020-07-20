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Зубр в деревне... Фотография, которая изменит ваше отношение к этим животным

20.07.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По улицам зубра водили… Вел он себя весьма очень мирно. Как зубр появился в деревне, можно только догадываться.

Зубр в деревне... Фотография, которая изменит ваше отношение к этим животным

После успешного восстановления популяции европейского зубра в Беловежской пуще проводилась неустанная, кропотливая работа ученых в целях увеличения поголовья этих животных. В 50-60-х годах прошлого столетия зубров содержали и разводили в больших загонах. С течением времени уже окрепших животных стали поэтапно выпускать на свободу. В 1966 году все зубры были уже на свободе. Животные, выращенные в загонах, настолько привыкали к человеку, что совершенно не боялись людей. Некоторые даже возвращались к человеку. Один из таких зубров, самец в возрасте 10-12 лет, попал на историческое фото. По деревенской улице громадного зверя сопровождает толпа народу, в основном детвора.

Данный фотофакт подтверждает сохранившиеся сведения о разведении зубров в неволе. Таких зубров в Беловежской пуще можно было погладить и даже покормить из рук.

 
 
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  По улицам зубра водили… Вел он себя весьма очень мирно. Как зубр появился в деревне, можно только догадываться. После успешного восстановления популяции...
 
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