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Фотофакт. Помним! В Минске коллеги почтили память Павла Шеремета
Источник материала: Партизан
В четвертую годовщину гибели известного журналиста его коллеги посетили могилу Павла Шеремета на Северном кладбище.
Слева направо: заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, директор БелаПАН Дмитрий Новожилов, глава белорусского ПЕН-Центра Татьяна Недбай, глава БАЖ Андрей Бастунец, мать Павла Шеремета Людмила Станиславовна. Фото
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В четвертую годовщину гибели известного журналиста его коллеги посетили могилу Павла Шеремета на Северном кладбище.
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