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Нового зампреда «Беллегпрома» назначило правительство
Источник материала: ОНТ
На должность заместителя председателя концерна «Беллегпром» постановлением Совета Министров назначен Максим Бухал,
Максим Бухал получил диплом в Белорусском государственном экономическом университете. Занимал пост начальника управления экономики администрации Московского района Минска до назначения на должность замглавы «Беллегпрома».
Фото: «Беллегпром»
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На должность заместителя председателя концерна «Беллегпром» постановлением Совета Министров назначен Максим Бухал, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна....
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