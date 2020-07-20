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Нового зампреда «Беллегпрома» назначило правительство

20.07.2020 19:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нового зампреда «Беллегпрома» назначило правительство

На должность заместителя председателя концерна «Беллегпром» постановлением Совета Министров назначен Максим Бухал, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Максим Бухал получил диплом в Белорусском государственном экономическом университете. Занимал пост начальника управления экономики администрации Московского района Минска до назначения на должность замглавы «Беллегпрома».

Фото: «Беллегпром»

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Теги: Минск
 
 
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На должность заместителя председателя концерна «Беллегпром» постановлением Совета Министров назначен Максим Бухал, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна....
 
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