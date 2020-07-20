Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошло днем 20 июля на перекрестке улиц Першукевича и Кирова.





ДТП на перекрестке улиц Першукевича и Кирова. Фото: Александр КОРОБ





По словам очевидцев, автомобиль «Лада» (такси) ехал по улице Кирова и поворачивал направо на улицу Першукевича. В это время автомобиль «Пежо» двигался по улице Першукевича и поворачивал на улицу Кирова. На перекрестке автомобили столкнулись.





В «Пежо» сработали подушки безопасности. Женщине-водителю из этой машины понадобилась помощь медиков, но от госпитализации она отказалась. Врачи скорой помощи обработали раны и ссадины, перебинтовали левую руку.





Многие водители жалуются на то, что дорожная разметка на этом участке дороги отсутствует.





Обстоятельства ДТП выясняет милиция.













Фото: Александр КОРОБ