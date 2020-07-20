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Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах
20.07.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошло днем 20 июля на перекрестке улиц Першукевича и Кирова.
ДТП на перекрестке улиц Першукевича и Кирова. Фото: Александр КОРОБ
По словам очевидцев, автомобиль «Лада» (такси) ехал по улице Кирова и поворачивал направо на улицу Першукевича. В это время автомобиль «Пежо» двигался по улице Першукевича и поворачивал на улицу Кирова. На перекрестке автомобили столкнулись.
В «Пежо» сработали подушки безопасности. Женщине-водителю из этой машины понадобилась помощь медиков, но от госпитализации она отказалась. Врачи скорой помощи обработали раны и ссадины, перебинтовали левую руку.
Многие водители жалуются на то, что дорожная разметка на этом участке дороги отсутствует.
Обстоятельства ДТП выясняет милиция.
Фото: Александр КОРОБ
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Авария произошло днем 20 июля на перекрестке улиц Першукевича и Кирова. ДТП на перекрестке улиц Першукевича и Кирова. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев,...
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