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Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

20.07.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошло днем 20 июля на перекрестке улиц Першукевича и Кирова.

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

ДТП на перекрестке улиц Першукевича и Кирова. Фото: Александр КОРОБ

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

По словам очевидцев, автомобиль «Лада» (такси) ехал по улице Кирова и поворачивал направо на улицу Першукевича. В это время автомобиль «Пежо» двигался по улице Першукевича и поворачивал на улицу Кирова. На перекрестке автомобили столкнулись.

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

В «Пежо» сработали подушки безопасности. Женщине-водителю из этой машины понадобилась помощь медиков, но от госпитализации она отказалась. Врачи скорой помощи обработали раны и ссадины, перебинтовали левую руку.

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

Многие водители жалуются на то, что дорожная разметка на этом участке дороги отсутствует.

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

Обстоятельства ДТП выясняет милиция.

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

 
 
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  Авария произошло днем 20 июля на перекрестке улиц Першукевича и Кирова. ДТП на перекрестке улиц Першукевича и Кирова. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев,...
 
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