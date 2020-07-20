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Зачем Лукашенко посещает армейскую элиту? Десантников готовят к разгону мирных акций?

20.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В области национальной безопасности наметилась тенденция увязывать текущие общественно-политические процессы с соображениями национальной безопасности. Причем эта тенденция начала отражаться и на роли армии, что ведет к росту значения силовых ведомств в белорусской политике.

Зачем Лукашенко посещает армейскую элиту? Десантников готовят к разгону мирных акций?
http://president.gov.by, Посещение 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады
По прогнозам экспертов Совета по международным отношениям «Минский диалог, тенденция секьюритизации внутриполитических процессов сохранится и далее. Более того, отмечают они в новом выпуске «Минского барометра», вполне возможен вариант вовлечения армии в предотвращение дестабилизации.

В этой связи аналитики обращают внимание на следующие события. Так, 9 июня состоялось совещание с участием президента по вопросам деятельности госорганов в обеспечении национальной безопасности, посвященное прежде всего проведению избирательной кампании и выборов. Лукашенко на нем заявил: «Допустить нарушения закона [оппонентами правительства] нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине».


Это только репетиция парада в Минске, май, 2020 год

В контексте предвыборной кампании можно рассматривать и посещение 22 июня президентом одной из ключевых частей армии – 38-й десантно-штурмовой бригады в Бресте. В ходе визита он заявил: «Фронт на фронт воевать не будем... Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня».

Эксперты «Минского диалога» также считают, что Беларусь сохранит курс на улучшение отношений с Западом в области безопасности. К этому ее подталкивают и развивающиеся геополитические процессы, проявлением которых стал очередной этап приближения Украины к НАТО, а также явное и устойчивое стремление Кремля выстроить рубежи обороны по возможности на собственной территории, сосредоточив свои военные силы и у границы с Беларусью.


А регион в целом продолжит переживать регулярные витки напряженности, связанные с внешними по своей природе процессами – разрывом глобальных режимов контроля вооружений и транспарентности, противостоянием США и РФ, в котором Восточная Европа – лишь одна из площадок для соперничества, влиянием фундаментальных экономических процессов.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В области национальной безопасности наметилась тенденция увязывать текущие общественно-политические процессы с соображениями национальной безопасности. Причем...
 
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