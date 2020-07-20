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Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любое путешествие начинается с дороги. Ещё лет 15 назад объекты придорожного сервиса можно было пересчитать по пальцам, рассказали в проекте «Сделано».
Сейчас в этой нише высокая конкуренция. Креатив, качество и услуги в комплексе – примеров, как угодить автотуристу, немало.
Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
«Папин драник». Отведав его однажды, сюда непременно захочется вернуться. И дело не только в щедрой порции главного белорусского блюда. Чтобы так готовить, нужен не только фирменный секрет, но и призвание.
Людмила Горчакова:
Никакой калькуляции и тем более полуфабрикатов – готовят исключительно на глаз. Расход картошки на год – тонна.
Почему драник папин? Шефит на кухне папа, мама и дети тоже в семейном деле.
Людмила Горчакова:
Удивительно, Константин отнюдь не повар, а водитель-международник. Вместе с женой ещё 20 лет назад стал первопроходцем в белорусском придорожном сервисе. Всё потому что сам исколесил пол-Европы и видел, чего не хватает на наших трассах.
Людмила Горчакова:
Тепло и радушие гостеприимной семьи Горчаковых полюбилось землякам. Здесь всё, как дома.
Уютная точка на М1 уже не просто кафе. В прошлом году семья получила статус усадьбы и новые возможности для отдыха путешественников. Это место белорусы с удовольствием вписывают в свои туристические маршруты и советуют друзьям.
Так любовь к своему делу и родному краю способна вдохновить колесить по собственной стране, зная, что даже в дороге можно рассчитывать на наше, белорусское, гостеприимство.
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Новости Беларуси. Любое путешествие начинается с дороги. Ещё лет 15 назад объекты придорожного сервиса можно было пересчитать по пальцам, рассказали в проекте...
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