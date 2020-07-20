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Маленькое большое событие

20.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник



Жители деревни Сеньково и агрогородка Сава приятно удивлены: в их домовладения вот уже несколько недель поступает хорошая вода, без ржавого окраса и характерного запаха. Все благодаря установленным станциям обезжелезивания. Около месяца тому был произведен пробный пуск, периодически проводились отборы проб, а на этой неделе состоялось официальное открытие важных объектов. Без лишней помпезности, в присутствии узкого круга заинтересованных лиц. Но такое маленькое событие, имеющее большое значение для местных жителей, все же не должно оставаться без внимания прессы и общественности.

Маленькое большое событие



На мероприятие прибыли начальники отдела ЖКХ рай­исполкома Галина Писарева и Горецкого участка «Могилевобл­водоканала» Юрий Булахов, и.о. председателя Ректянского сельисполкома Наталья Щуревич. Галина Александровна рассказала, что возведение таких станций предусмотрено регио­нальным комплексом мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, реализация которого запланирована до 2025 года.

Маленькое большое событие


Всего в районе к указанному сроку будет 14 таких объектов. В 2019 году заработали три установки: в Доброй, Коптевке и Красулино. Две из них построены за бюджетные средства, еще одна за счет УКПП «Коммунальник». В следующем — планируется ввести в строй шесть. Так что реализация проекта пока идет с опережением.

Маленькое большое событие


Отвечающий за водоснабжение в районе Юрий Булахов пояснил, что станция обез­железивания обеспечивает качественной водой не только Сеньково, но и Ульяшино. Ее мощности для этих целей достаточно. При желании к системе можно подключить еще как минимум один небольшой населенный пункт. Добыча артезианской воды производится с двух скважин глубиной 60 м. Технически все исправно и работает безотказно. Правда, недавно случилась вынужденная остановка из-за перебоя в элект­роснабжении, представители РЭС оперативно все исправили, теперь оборудование работает в штатном режиме. В доказательство своих слов Юрий Алексее­вич с улыбкой испил воды из установки.

Маленькое большое событие


Наталья Щуревич подтвердила, что вода теперь поступает к жителям качественная. Если раньше приходилось использовать колодцы или фильт­ры, то теперь в этом необходимость отпала. Проще стало и в быту. Например, установленные во многих домовладениях стиральные машины были подвержены скорому выходу из строя из-за плохой воды. Теперь все изменилось к лучшему.

Маленькое большое событие


Пользуясь случаем, собравшиеся обсудили и текущие проб­лемные вопросы. Ведь несмотря на решение некоторых из них, в жизни возникают и новые. Главное, что о сельчанах не забывают, по возможности помогают преодолевать трудности. Здесь нужно отметить и стоимость возведенной станции обезжелезивания, которая оценивается в 270 ты­сяч рублей. Согласитесь, такое вложение в инфраструктуру деревни — солидная сумма. Но все же не деньги главное, важно, чтобы жизнь сельчан была комфортной.

Текст — Дмитрий Махомет

Фото — Михаил Левцов


 
 
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Жители деревни Сеньково и агрогородка Сава приятно удивлены: в их домовладения вот уже несколько недель поступает хорошая вода, без ржавого окраса и характерного...
 
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