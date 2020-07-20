Маленькое большое событие

Жители деревни Сеньково и агрогородка Сава приятно удивлены: в их домовладения вот уже несколько недель поступает хорошая вода, без ржавого окраса и характерного запаха. Все благодаря установленным станциям обезжелезивания. Около месяца тому был произведен пробный пуск, периодически проводились отборы проб, а на этой неделе состоялось официальное открытие важных объектов. Без лишней помпезности, в присутствии узкого круга заинтересованных лиц. Но такое маленькое событие, имеющее большое значение для местных жителей, все же не должно оставаться без внимания прессы и общественности.
На мероприятие прибыли начальники отдела ЖКХ райисполкома Галина Писарева и Горецкого участка «Могилевоблводоканала» Юрий Булахов, и.о. председателя Ректянского сельисполкома Наталья Щуревич. Галина Александровна рассказала, что возведение таких станций предусмотрено региональным комплексом мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, реализация которого запланирована до 2025 года.
Всего в районе к указанному сроку будет 14 таких объектов. В 2019 году заработали три установки: в Доброй, Коптевке и Красулино. Две из них построены за бюджетные средства, еще одна за счет УКПП «Коммунальник». В следующем — планируется ввести в строй шесть. Так что реализация проекта пока идет с опережением.
Отвечающий за водоснабжение в районе Юрий Булахов пояснил, что станция обезжелезивания обеспечивает качественной водой не только Сеньково, но и Ульяшино. Ее мощности для этих целей достаточно. При желании к системе можно подключить еще как минимум один небольшой населенный пункт. Добыча артезианской воды производится с двух скважин глубиной 60 м. Технически все исправно и работает безотказно. Правда, недавно случилась вынужденная остановка из-за перебоя в электроснабжении, представители РЭС оперативно все исправили, теперь оборудование работает в штатном режиме. В доказательство своих слов Юрий Алексеевич с улыбкой испил воды из установки.
Наталья Щуревич подтвердила, что вода теперь поступает к жителям качественная. Если раньше приходилось использовать колодцы или фильтры, то теперь в этом необходимость отпала. Проще стало и в быту. Например, установленные во многих домовладениях стиральные машины были подвержены скорому выходу из строя из-за плохой воды. Теперь все изменилось к лучшему.
Пользуясь случаем, собравшиеся обсудили и текущие проблемные вопросы. Ведь несмотря на решение некоторых из них, в жизни возникают и новые. Главное, что о сельчанах не забывают, по возможности помогают преодолевать трудности. Здесь нужно отметить и стоимость возведенной станции обезжелезивания, которая оценивается в 270 тысяч рублей. Согласитесь, такое вложение в инфраструктуру деревни — солидная сумма. Но все же не деньги главное, важно, чтобы жизнь сельчан была комфортной.