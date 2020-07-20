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Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

20.07.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свои традиции, своя история, своя природа. Нарочанский край возглавляет список самых популярных зеленых курортов СНГ, рассказали в проекте «Сделано». Здесь научились правильно работать и отдыхать. Здесь научились зарабатывать с душой.

Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

Земля, на которой сейчас распростёрся уникальный этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье», когда-то пустовала.  

Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

Свою экотуристическую идею в жизнь воплощала немногочисленная команда инициативных белорусов. За несколько лет на косе земли, уходящей прямо в озеро Нарочь, вырос агроусадебный ансамбль.

Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

Валерия Ётчик, экскурсовод:
В 2011 началось строительство, в 2015 на Новый год в 00:00 мы официально открылись. Была определенная скидка на кредиты и налоговую политику. К нам поехали сразу гости, о нас узнали. У нас на территории есть 6 музеев: народного быта, хлеба, самоваров и монет, ретроавтомобилей, «Ляховичский млын» мельница ХІХ века, трофейный дом, где представлены все трофеи создателя комплекса и смотровая площадка.

Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

Желание не растерять опыта предков, этнического колорита и самобытности пересилило все сомнения и страхи. Со временем находились средства и возможности, рождались новые идеи, воплощались планы. К тому же ставка на сельский туризм главы государства тогда ощутимо подбодрила энтузиастов.

Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Самое главное для нас – здесь формируется целая когорта собственников. Это же его личное, частное. И это же не то, что у кого-то отобрали, поделили и появилась частная собственность. А это люди, которые своими ручками это все создали. И дай Бог, слава богу, что такие люди есть. И чем больше таких будет, тем крепче независимость страны будет.

Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

Проснуться с петухами, растопить печь, замесить тесто по старинному рецепту. Сегодня «Наносы» в топе туристических запросов белорусов.

Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

Владислав Федюкович:
Мы ездили по Беларуси и заехали сюда случайно. Посмотрели, нам понравилось. А уже через какое-то время приехали, чтобы побыть больше.

Марина Федюкович:
Самый большой плюс это наши люди. Если уже делается усадьба, то с душой. И всегда приятно приезжать и уже получать то удовольствие и ту атмосферу, которую хотелось бы воссоздать.

Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

Сезонная рыбалка и охота, поход на байдарках и конные шоу. Это далеко не все, чем теперь могут удивить земляков на Нарочи. Забронировать ночевку в выходные не так-то просто, желающих побыть наедине с природой хватает. Ведь бросить якорь в дорогих сердцу пейзажах можно в любой момент, не покидая пределы своей страны.
Люди в материале: Александр Лукашенко, Валерия Ётчик, Владислав Федюкович, Марина Федюкович

 
 
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Новости Беларуси. Свои традиции, своя история, своя природа. Нарочанский край возглавляет список самых популярных зеленых курортов СНГ, рассказали в проекте...
 
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