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Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свои традиции, своя история, своя природа. Нарочанский край возглавляет список самых популярных зеленых курортов СНГ, рассказали в проекте «Сделано». Здесь научились правильно работать и отдыхать. Здесь научились зарабатывать с душой.
Земля, на которой сейчас распростёрся уникальный этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье», когда-то пустовала.
Свою экотуристическую идею в жизнь воплощала немногочисленная команда инициативных белорусов. За несколько лет на косе земли, уходящей прямо в озеро Нарочь, вырос агроусадебный ансамбль.
Валерия Ётчик, экскурсовод:
Желание не растерять опыта предков, этнического колорита и самобытности пересилило все сомнения и страхи. Со временем находились средства и возможности, рождались новые идеи, воплощались планы. К тому же ставка на сельский туризм главы государства тогда ощутимо подбодрила энтузиастов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проснуться с петухами, растопить печь, замесить тесто по старинному рецепту. Сегодня «Наносы» в топе туристических запросов белорусов.
Владислав Федюкович:
Марина Федюкович:
Сезонная рыбалка и охота, поход на байдарках и конные шоу. Это далеко не все, чем теперь могут удивить земляков на Нарочи. Забронировать ночевку в выходные не так-то просто, желающих побыть наедине с природой хватает. Ведь бросить якорь в дорогих сердцу пейзажах можно в любой момент, не покидая пределы своей страны.
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Новости Беларуси. Свои традиции, своя история, своя природа. Нарочанский край возглавляет список самых популярных зеленых курортов СНГ, рассказали в проекте...
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