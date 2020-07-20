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Цирк «Антре» возвращается! Обещают веселье и приятные бонусы

20.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото: Руслан Морохов

Новое цирковое шоу, бесплатные фото, низкие цены на все аттракционы и приятный бонус для тех, кто приедет на личном транспорте. Цирк «Антре» приглашает гостей на первое представление.

В начале мая SlutskGorod рассказал о проблеме цирка «Антре», который базируется под Слуцком. Тогда случчане и местные власти оказали труппе невероятную поддержку, благодаря которой артисты смогли продержаться целых два месяца.

Как стало известно, полноценно начать гастроли цирк сможет только после президентских выборов, которые пройдут в Беларуси 9 августа. И первый месяц представления планируют давать в Слуцке в знак благодарности всем неравнодушным людям.

А пока работники цирка приняли важное решение, которое поможет им самостоятельно обеспечить себя и четвероногих артистов до начала гастролей.

Мы решили открыть сезон у себя на территории в деревне Новинки и приглашаем всех желающих. Первое представление пройдёт уже в эту пятницу, 24 июля, - рассказывает директор цирка Руслан Морохов. Хочу сказать, что всех гостей ждут приятные сюрпризы и необычные развлечения. Уже сейчас на базе цирка установили шатёр и 60 пластиковых кресел для удобства зрителей. 

Что предлагает цирк «Антре»

24, 25 и 26 июля зрители смогут увидеть полноценное представление в двух отделениях с антрактом. Каждое отделение будет длиться 40 минут. И маленькие и взрослые гости, которые приедут заранее, смогут провести время с пользой.

Для детей будут работать карусели, батут, аквазорб (шары на воде), надувная горка. Цена на любой аттракцион намного ниже обычной - всего 3 рубля.

Катание на пони обойдётся вам в 5 рублей.

Клоун Скотч нарисует шарж гостя любого возраста за 5 рублей.

А ещё можно свободно пообщаться с цирковыми животными и бесплатно с ними сфотографироваться.

Также на территории цирка установят аппараты с мягким мороженным, сладкой ватой и поп-корном. В продаже будут напитки, чипсы, печенье и различные сувениры. 

И главная новость!

Если вы собрались приехать на представление в компании друзей и близких на личном транспорте, вас ждёт приятный бонус: водителю вернут деньги за 5 л топлива, потраченные на поездку в загородный цирк. Но при покупке от двух и более билетов и только при предъявлении техпаспорта на автомобиль.

Когда и где можно увидеть представление

В пятницу в 18.00

В субботу в 15.00

В воскресенье в 14.00

Стоимость билета на любой ряд 15 руб

Цирк находится по адресу: д. Новинки, ул. Молодёжная, 18. 

Для уточнения деталей можно звонить по номеру 8 (025) 935 83 48.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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