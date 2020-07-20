ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сколько пикетов проведут кандидаты? Тихановская подала заявки на проведение 160 массовых мероприятий, Лукашенко – 884

20.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ЦИК опубликовал сведения о заявках на пикеты от кандидатов. Больше всего пикетов, 884, запланировано в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

"Светлана Тихановская подала заявки на проведение 160 массовых мероприятий, Андрей Дмитриев – 214, Сергей Черечень – 138, Александр Лукашенко – 884", -отмечено в данных ЦИК по состоянию на 20 июля.

Ни одной заявки на проведение пикетов не подала Анна Канопацкая.


фото Радио Свобода. Пикет в Дзержинске

Согласно заявкам кандидатов в президенты, большинство пикетов пройдут в Минске. Дмитриев также планирует провести встречи с избирателями во всех областях Беларуси, кроме Могилевской. Пикеты Тихановской, помимо столицы, запланированы в Гомельской, Минской и Могилевской областях. Пикеты в поддержку Череченя состоятся исключительно в Минске.

Что касается массовых мероприятий в поддержку Лукашенко, то они запланированы в Брестской, Гомельской, Могилевской областях и Минске.

Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦИК опубликовал сведения о заявках на пикеты от кандидатов. Больше всего пикетов, 884, запланировано в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цирк «Антре» возвращается! Обещают веселье и приятные бонусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика