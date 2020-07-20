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Павел Сапотько: в первую очередь мы можем гордиться нашими людьми, они замечательные и талантливые

20.07.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Директор Национального исторического музея Павел Сапотько рассказал, почему гордится белорусами и как в нашей стране поддерживают молодежное творчество.

Павел Сапотько: в первую очередь мы можем гордиться нашими людьми, они замечательные и талантливые

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
В первую очередь мы можем гордиться нашими людьми. Людьми, которые создают культуру, которые сохраняют лучшие образцы белорусской культуры, наше наследие и которые сегодня фактически пишут современную историю нашей страны. В этом я убежден. У нас замечательные, талантливые и одаренные люди, которые любят эту страну, которые делают все возможное для того, чтобы она процветала и развивалась.

Павел Сапотько: в первую очередь мы можем гордиться нашими людьми, они замечательные и талантливые

И отрадно то, что у нас подрастающее поколение тоже, в общем-то, состоит из замечательных молодых талантливых людей, которые неравнодушны, которые настроены на созидание и которые свой талант и свою внутреннюю красоту и гармонию показывают в своих произведениях. В частности, художественного творчества. Это замечательно, что наша нация действительно живет именно благодаря вот таким замечательным личностям.

Павел Сапотько: в первую очередь мы можем гордиться нашими людьми, они замечательные и талантливые

Есть много хороших проектов и программ, старт которым тоже дает государство. И по линии фондов Президента, например, Фонда по поддержке культуры и искусства, Фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, многие другие. И в рамках этого проводятся самые разные мероприятия.

Создаются факсимильные копии изданий, которые, к сожалению, были утрачены, но принадлежат контексту белорусской культуры. Восстанавливаются объекты материального историко-культурного наследия, приобретаются музыкальные инструменты и формируется библиотечный и музейный фонды. Закупаются потрясающие артефакты, которыми мы можем гордиться и которые мы демонстрируем как объекты нашего достояния.

Павел Сапотько: в первую очередь мы можем гордиться нашими людьми, они замечательные и талантливые

Вносится большой вклад именно в поддержку молодежного творчества. Замечательные есть возможности стажировок, гастрольных программ. У нас сохранена прекрасная сеть, скажем так, учреждений культуры, которыми мы гордимся и которые делают очень многое для всестороннего развития личности и трансляции достояния белорусской культуры. Конечно же, это фестивальное движение, через которые и сохраняется, и возрождается нематериальная культура.

Люди в материале: Павел Сапотько

 
 
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Новости Беларуси. Директор Национального исторического музея Павел Сапотько рассказал, почему гордится белорусами и как в нашей стране поддерживают молодежное...
 
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