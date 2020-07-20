Лукашенко: На примере Белгазпромбанка видим, что работы непочатый край

Источник материала: ОНТ

Большой кадровый день во Дворце Независимости. По решению Президента, закрыто около 20 вакансий. И это не местная вертикаль, как часто бывает, а по большей части банкиры и дипломаты. По линии МИДа день претендует на звание исторического. Впервые за 12 лет отправляется наш посол в США. Да и вообще, столько высокопоставленных чиновников в такое количество знаковых стран ещё не назначали. Сплошь знакомые фамилии – и не только в дипломатических кругах. Впрочем, не будем забегать вперёд.

И начнём с Национального банка, правление которого обновил Александр Лукашенко. И хотя кардинальных перестановок нет, круг задач Президент очертил лично. Тем более, что как раз сейчас идёт работа над обновлением Банковского кодекса. Здесь и дальнейшая либерализация финансового рынка, привлечение кредитов для крупных инвестиционных проектов и, конечно, борьба с отмыванием денег.

В связи с известными событиями эта тема выглядит актуальной как никогда. Но не спешите с выводами. В международной статистике Беларусь на весьма высоких позициях. Не пошатнутся ли они? И почему банкиров Президент подстёгивает выходить из кабинетов?

Их лица известны только в узких кругах, но именно эти люди во многом определяют денежно-кредитную политику. Все они работают в Национальном банке и идут на повышение. В Главном финансовом институте страны новый заместитель председателя и члены правления. Все они и ранее работали в этой структуре. И всё же Президент посчитал нужным обозначить приоритеты. И не для них одних. У Нацбанка впереди напряжённая пора.

Нынешний мировой кризис Александр Лукашенко называет даже не экономическим, а комплексным. А потому просто ключ к замку не подберёшь – нужная целая связка. В последние месяцы Нацбанк упростил перечень надзорных ограничений, продолжает плавно снижать ставку рефинансирования. Президент настаивает на большем кредитовании реального сектора и привлечении, как принято говорить в банковской сфере, длинных и дешёвых денег для кредитования инвестиционных проектов.

На следующее пятилетие ведь масштабные планы! Что же до финансового и валютного рынков, то либерализация стала трендом. Постепенно, без скачков она будет продолжена. Но сделать послабления, не значит дать слабину. Вседозволенности не будет – это принципиальная позиция Президента.

И это словно ложка дёгтя. В борьбе с отмыванием денег у Беларуси 21-е место в международном рейтинге. И без того солидный результат, выглядит ещё более значимым на фоне финансово развитых стран – даже Швейцария ниже. У только-только назначенного зампреда Нацбанка спрашиваем, не пошатнёт ли позиции Беларуси дело Белгазпромбанка?

Илона Ледницкая, заместитель председателя правления Национального банка: «Мы дождёмся результатов действий следственных органов, и на основании принятых решений проанализируем узкие места с соответствующими органами и примем меры, но я думаю, что итоги страновой оценки на сегодняшний день не должны поколебаться».

Но какие бы сверхзадачи не стояли перед банкирами, Александр Лукашенко напоминает и о том, что надо быть ближе к людям.

В целом, Президент подчеркнёт не раз: жду решительных действий. Ведь если этот год – работа на преодоление, то с 2021-го экономика Беларуси должна прирастать среднемировыми темпами. И ещё – банк национальный, будем прямо говорить – в отличие от коммерческих, служить должен интересам народа.

Фото: БЕЛТА

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