ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: На примере Белгазпромбанка видим, что работы непочатый край

20.07.2020 21:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко: На примере Белгазпромбанка видим, что работы непочатый край

Большой кадровый день во Дворце Независимости. По решению Президента, закрыто около 20 вакансий. И это не местная вертикаль, как часто бывает, а по большей части банкиры и дипломаты. По линии МИДа день претендует на звание исторического. Впервые за 12 лет отправляется наш посол в США. Да и вообще, столько высокопоставленных чиновников в такое количество знаковых стран ещё не назначали. Сплошь знакомые фамилии – и не только в дипломатических кругах. Впрочем, не будем забегать вперёд.

И начнём с Национального банка, правление которого обновил Александр Лукашенко. И хотя кардинальных перестановок нет, круг задач Президент очертил лично. Тем более, что как раз сейчас идёт работа над обновлением Банковского кодекса. Здесь и дальнейшая либерализация финансового рынка, привлечение кредитов для крупных инвестиционных проектов и, конечно, борьба с отмыванием денег.

В связи с известными событиями эта тема выглядит актуальной как никогда. Но не спешите с выводами. В международной статистике Беларусь на весьма высоких позициях. Не пошатнутся ли они? И почему банкиров Президент подстёгивает выходить из кабинетов? 

Их лица известны только в узких кругах, но именно эти люди во многом определяют денежно-кредитную политику. Все они работают в Национальном банке и идут на повышение. В Главном финансовом институте страны новый заместитель председателя и члены правления. Все они и ранее работали в этой структуре. И всё же Президент посчитал нужным обозначить приоритеты. И не для них одних. У Нацбанка впереди напряжённая пора. 

Нынешний мировой кризис Александр Лукашенко называет даже не экономическим, а комплексным. А потому просто ключ к замку не подберёшь – нужная целая связка. В последние месяцы Нацбанк упростил перечень надзорных ограничений, продолжает плавно снижать ставку рефинансирования. Президент настаивает на большем кредитовании реального сектора и привлечении, как принято говорить в банковской сфере, длинных и дешёвых денег для кредитования инвестиционных проектов. 

На следующее пятилетие ведь масштабные планы! Что же до финансового и валютного рынков, то либерализация стала трендом. Постепенно, без скачков она будет продолжена. Но сделать послабления, не значит дать слабину. Вседозволенности не будет – это принципиальная позиция Президента. 

И это словно ложка дёгтя. В борьбе с отмыванием денег у Беларуси 21-е место в международном рейтинге. И без того солидный результат, выглядит ещё более значимым на фоне финансово развитых стран – даже Швейцария ниже. У только-только назначенного зампреда Нацбанка спрашиваем, не пошатнёт ли позиции Беларуси дело Белгазпромбанка? 

Илона Ледницкая, заместитель председателя правления Национального банка: «Мы дождёмся результатов действий следственных органов, и на основании принятых решений проанализируем узкие места с соответствующими органами и примем меры, но я думаю, что итоги страновой оценки на сегодняшний день не должны поколебаться». 

Но какие бы сверхзадачи не стояли перед банкирами, Александр Лукашенко напоминает и о том, что надо быть ближе к людям.  

В целом, Президент подчеркнёт не раз: жду решительных действий. Ведь если этот год – работа на преодоление, то с 2021-го экономика Беларуси должна прирастать среднемировыми темпами. И ещё – банк национальный, будем прямо говорить – в отличие от коммерческих, служить должен интересам народа. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой кадровый день во Дворце Независимости. По решению Президента, закрыто около 20 вакансий. И это не местная вертикаль, как часто бывает, а по большей части...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая профессия в Беларуси: кто такие и чем занимаются агенты по навигации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика