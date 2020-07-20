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Лукашенко – дипломатам: В мире денег предостаточно. Надо просто уметь работать на внешних рынках

20.07.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко – дипломатам: В мире денег предостаточно. Надо просто уметь работать на внешних рынках

К назначениям в дипломатическом корпусе, которые уже анонсировались. Новые послы отправятся в Нидерланды, Австрию, Великобританию, Казахстан и в США! В Вашингтон диппредставитель Беларуси намерен улететь уже в августе. И ему, как подчеркнул Президент, придётся начинать всё сначала. Ведь нашего посольства в Соединённых Штатах давно не было. 

Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов важнейшими качествами дипломата считал три умения: говорить, молчать и слушать. Впрочем, белорусским послам требуется как минимум еще один навык – умение продвигать белорусскую продукцию. Экономика и экспорт – главные направления в наших иностранных делах. Сегодняшние кадры отличает масштаб: и стран, куда Минск направляет глав дипмиссий (с большинством из них торговля измеряется даже не сотнями миллионов, миллиардами долларов), а также самих посланников – калибр управленцев самый крупный. И одна позиция сразу же обращает на себя внимание: Беларусь направляет посла в США. После долгого перерыва длиной в 12 лет туда командируется Олег Кравченко, который до этого работал заместителем министра иностранных дел. 

У этого знакового события, безусловно, есть и своя предыстория. В сентябре прошлого года Минск посетил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Тогда впервые прозвучала мысль – пора бы в отношениях задействовать всю дипломатию. А в феврале состоялся исторический визит в Беларусь госсекретаря Майкла Помпео, который объявил: США готовятся направить посла в Беларусь. Но Минск в этом обмене был чуть быстрее. Олег Кравченко с ходу назвал журналистам несколько приоритетных задач на новом месте работы – это и привлечение финансовых ресурсов, и диалог экономический, и энергетический. Но главная миссия – придать потеплению в отношениях постоянный и предсказуемый характер. 

Еще один дипломатический тяжеловес – первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко возглавит белорусское посольство в Нидерландах. 

Еще один замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас отправляется в Австрию. Там он будет соблюдать белорусские интересы не только в этой стране, но и в Словении по совместительству, а также при международных организациях, которые располагаются в Вене. Он же будет отвечать и за сотрудничество с ОБСЕ. Дипломатом (кадровым) можешь ты не быть, но в международных отношениях иметь успех обязан. В Беларуси МИД не закрытая структура. Возглавить зарубежную миссию может и управленец, который зарекомендовал себя в другой сфере. Послом в Казахстан отправляется бывший министр промышленности Павел Утюпин. Тем самым Минск намерен укрепить сотрудничество с партнером по Евразийскому союзу, точно и адресно презентовав наши лучшие продукты в сельхозмашиностроении.

В финансовый центр Европы – в Лондон – направляется экс-министр финансов Максим Ермолович. Здесь, очевидно, ставка на привлечение в Беларусь инвестиций. Из Великобритании возвращается Сергей Алейник, который продолжит службу в должности заместителя министра иностранных дел. Посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов займет вакансию первого замминистра иностранных дел. 

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Такого пакета важных стран и такого высокого уровня назначенцев, пожалуй, я не могу вспомнить за историю кадровых дней у Президента за всю мою бытность министром. Вы видите, что те страны, куда сегодня назначены послы, играют важную роль и в регионе, и в мире в целом. И наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно. С Великобританией Беларусь в свое время имела товарооборот более $3 млрд, с Нидерландами – более $2 млрд, с США и Казахстаном (в прошлом году) – почти около $1 млрд. Самое главное, что мы видим взаимное стремление этих стран развивать тесное всестороннее сотрудничество с Беларусью».

Вместе с послами в кабинет Президента пригласили нового генерального директора Могилёвского завода лифтового машиностроения. Им стал Сергей Чертков, для него это возможность первым познакомится с новыми послами, которые призваны, в том числе, помочь промышленникам в целом и предприятию в частности нарастить экспорт. Сегодня же Александр Лукашенко назначил генерал-майора Дмитрия Реуцкого заместителем председателя Комитета госбезопасности. А его место начальника КГБ по Минску и Минской области займет полковник Владимир Козырь. Кроме того, первым заместителем министра связи и информатизации стал Павел Ткач. Первым заместителем мэра Минска назначен Дмитрий Микулёнок, который до этого 2 года руководил министерством архитектуры и строительства. Заметные и известные фигуры в управленческом аппарате сегодня получили новые назначения. И уже завтра им предстоит сыграть новые партии – в дипломатии, коммуникациях, руководстве столицей. Конечно, правила в искусстве управления сложнее, чем в шахматах, международный день которых отмечается сегодня. Но и добиться успеха не менее приятно, чем стать гроссмейстерами. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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К назначениям в дипломатическом корпусе, которые уже анонсировались. Новые послы отправятся в Нидерланды, Австрию, Великобританию, Казахстан и в США! В Вашингтон...
 
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