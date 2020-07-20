XXIX «Славянский базар»: белорусы победили в двух конкурсах вокалистов. Итоги фестиваля

Источник материала: ОНТ

Не случайно многие сравнивают дипломатию с игрой в шахматы. Каждый ход должен быть тщательно продуман. И никогда нельзя недооценивать соперника. Кстати, в этом году любителей шахмат в нашей стране постигло разочарование. Женский кубок мира, который должен был пройти в Минске в августе, перенесен на 2021-ый. А в 2022-м Беларусь примет Всемирную шахматную Олимпиаду.

А вот на фестивальном поле наши артисты сыграли просто блестяще. Шах и мат – у Беларуси сразу два Гран-при на песенных конкурсах «Славянского базара». И многочисленные благодарности от артистов и зрителей, которые в это сложное время смогли подарить праздник славянской культуры.

Накануне в Витебске прозвучали последние аккорды фестиваля. И, несмотря на то, что музыкальный форум завершился, телевизионная жизнь у него продолжается.

Настроение чемоданное. Витебск прощается с участниками «Славянского базара», гости разъезжаются по домам. С собой костюмы, инструменты, награды, цветы и целый багаж эмоций.

Одним пару часов пути, другие доберутся домой только к ночи или вообще через сутки. Но даже несколько минут, проведенных на сцене летнего амфитеатра, стоили того – скажут они после концерта. Каждый участник песенного конкурса накануне исполнил еще одну свою мечту.

У Беларуси на фестивале двойная победа. В детском конкурсе главная статуэтка в руках Ангелины Ломако. Среди взрослых участников победил Роман Волознев. Награду им вручали на сцене летнего амфитеатра. В этом году начинающие исполнители делили одну сцену со звёздами, такое на фестивале впервые – прощались на высокой ноте и с аншлагом.

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: «Главная наша оценка – это оценка зрителей. И когда во время церемонии закрытия весь шеститысячный амфитеатра радовался этому событию, то что мы его провели, единственные в мире, только мы, белорусы, смогли реализовать свои задумки в творческом плане».

Без сольных концертов и вместо 10 дней – 4, и только на отрытых площадках. Это те изменения, которые внесла пандемия. Окончательно программу сформировали только за неделю до начала форума. Во всём остальном – праздник в каждом уголке города и на каждом квадратном метре пешеходной мостовой. Для полуночников впервые кино под отрытым небом. По меркам прошлых фестивалей – масштабы скромные, но Витебск снова стал местом, который объединил народы и страны.

Больше двух десятков стран и тысячи участников. XXIX «Славянский базар» уже история – фестивальная и чья-то личная. На площади звёзд – новое имя, хорошо знакомое публике «Славянского базара» еще с 1994 года. Филипп Киркоров обладатель специальной награды Президента «Через искусство к миру и взаимопониманию».

Фестиваль уже давно стал местом встречи друзей. В этом году из-за пандемии общение со зрителем стало настоящим дефицитом, признавались артисты, и потому, получив приглашение, тут же приехали в Витебск. Украина после долгого перерыва привезла двухчасовое шоу. Россия – «Живую музыку кино».

Фестиваль уже давно перешагнул границы Беларуси, концерты можно смотреть и онлайн. Международный музыкальный форум завершился ярко и музыкально. Но продолжение следует. У «Славянского базара» новая тележизнь. В Украине один из крупнейших телеканалов начинает трансляцию лучших концертов. Впереди пять телевечеров.

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