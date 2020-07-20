|
В Столбцах установили старинный торговый корабль. Как он выглядит и что означает надпись «Кронон»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Столбцах установили прототип старинного торгового корабля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он стал главной достопримечательностью нового парка активного отдыха на улице Набережной.
Чтобы сохранить точность, объект создавали, опираясь на исторические данные. Композиция представляет собой макет судна – в прошлом он был в 4 раза больше. Этот корабль не выглядит маленьким, его вес составляет около 2,5 тонн.
Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
Корабль с деревни Сула, которая расположена тоже в Столбцовском районе, доставляли с помощью двух тралов, то есть грузили там автомобильными кранами, ставили на прицепы, перевозили сюда. Здесь мы собирали из двух частей и уже поставили на постамент.
В планах райисполкома – продолжать благоустраивать парк активного отдыха. В ближайшее время внимание уделят городскому пляжу. Здесь обустроят скамейки, мусорки, высадят деревья и кусты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Столбцах установили прототип старинного торгового корабля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он стал главной достопримечательностью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)