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В Минске пьяная женщина-водитель протаранила четыре авто и пошла домой

20.07.2020 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП с участием пяти автомобилей произошло рано утром 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пьяная женщина-водитель протаранила четыре авто и пошла домой

Geely двигался по улице Одинцова в направлении Лобанка. 42-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в четыре припаркованных авто. От удара ее кроссовер опрокинулся. Пострадавших нет.

Водитель покинула место ДТП и пошла домой, где позже и была найдена сотрудниками ГАИ. За рулем женщина была нетрезвой. Результат освидетельствования – 0,75 промилле.

В Минске пьяная женщина-водитель протаранила четыре авто и пошла домой


Еще одна авария произошла на МКАД в районе Зацени. 53-летний водитель за рулем BMW не соблюдал безопасную дистанцию и в результате врезался в попутный Mercedes. Пострадавших нет.

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Новости Беларуси. ДТП с участием пяти автомобилей произошло рано утром 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Geely двигался по улице Одинцова...
 
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