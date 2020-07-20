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«Все очень борются, стало сложнее немного играть». Как проходят матчи плей-офф первенства Беларуси по теннису
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первенство Беларуси по теннису среди игроков до 16 и до 18 лет, которое проходит на кортах Минска, перешагнуло в нокаут-раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После первого дня плей-офф локальных сенсаций не случилось.
А вот в возрасте до 16 лет даже наиболее рейтинговым спортсменам отдыхать было некогда – для выхода во второй круг им пришлось сражаться на корте.
Эти старты для ребят – отличная возможность проявить себя. Ведь подбор исполнителей здесь весьма неплохой.
Александр Василевский, координатор турнира:
Особенно принципиальны соревнования для тех, кому скоро исполнится 18. Для этих юношей и девушек нынешний турнир – возможность заявить о себе накануне перехода во взрослый теннис.
Анна Виноградова, участница турнира до 18 лет:
Стали уже поспокойнее, эмоций поменьше немного стало. Все очень борются, поэтому стало сложнее немного играть. В целом, ответственнее стали подходить к этому. Более затяжные матчи стали, борьба получше стала.
Зрителей ожидает неделя молодежного тенниса. Финальный день запланирован на воскресенье, 26 июля.
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«Все очень борются, стало сложнее немного играть». Как проходят матчи плей-офф первенства Беларуси по теннису
Новости Беларуси. Первенство Беларуси по теннису среди игроков до 16 и до 18 лет, которое проходит на кортах Минска, перешагнуло в нокаут-раунд, сообщили в программе...
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