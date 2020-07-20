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Съехались атлеты из Беларуси, России и Украины. Как в Минске прошёл турнир по многоборью «Битва городов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Настоящий фестиваль силы. В выходные, 18-19 июля, в Минске прошла «Битва городов» – турнир по функциональному многоборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования собрали как профессионалов, так и любителей этого вида спорта. Сразиться за звание самого сильного и выносливого в Минск съехались атлеты не только из Беларуси, но также из России и Украины.
Ольга Афанасьева, участница соревнований (Россия):
На протяжении двух дней участники выполняли определенные комплексы упражнений, многие из которых хранились в тайне до последнего.
Заявки на участие в «Битве городов» отправили порядка 200 желающих, онлайн-отбор прошли 130. Наибольший список участников – в категории «любители».
Денис Князюк, председатель Федерации функционального многоборья:
Победителями турнира среди профи стали россияне Александр Ильин и Ольга Афанасьева, а вот у любителей сильнейшими были белорусы Илья Францкевич и Оксана Битяй. Также наши соотечественники первые в командном зачете.
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Съехались атлеты из Беларуси, России и Украины. Как в Минске прошёл турнир по многоборью «Битва городов»
Новости Беларуси. Настоящий фестиваль силы. В выходные, 18-19 июля, в Минске прошла «Битва городов» – турнир по функциональному многоборью, сообщили в программе...
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