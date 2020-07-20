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От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

20.07.2020 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Назначены и согласованы на должности около двух десятков руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Ткач стал первым замминистра связи и информатизации. Дмитрий Микуленок, экс-министр архитектуры и строительства, как и анонсировал ранее глава государства, будет работать в Мингорисполкоме – первым заместителем председателя.

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Изменения и в Могилевском облисполкоме. Генеральным директором «Могилевлифтмаша» – ключевого предприятия региона – стал Сергей Чертков. Но больше всего перестановок по линии Министерства иностранных дел.

Алена Сырова подробнее.

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Алена Сырова, корреспондент:
Этот кадровый понедельник во Дворце Независимости вряд ли можно назвать богатым на сенсации – практически все назначенцы нам хорошо знакомы. Принцип ротации в действии: те, кто хорошо зарекомендовал себя прежде, продолжат работу в новых должностях.

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Но все-таки одну хотелось выделить. Назначение, которого ждали больше 10 лет – посол Беларуси наконец появился в США. Им стал Олег Кравченко.

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

В списке должностей, по которым Президент сегодня принял решение, 18 позиций. Это и руководители местных органов власти, банковской сферы, предприятий. Но больше всего изменений – в дипкорпусе и внешнеполитическом ведомстве.

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какой смысл вам рассказывать о тех задачах, которые перед вами стоят?

И действительно, их не раз озвучивал глава государства на различных совещаниях, в том числе и министру иностранных дел. Владимир Макей сегодня, к слову, не скрывал удовлетворения.

Владимир Макей: такого пакета важных стран и высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю бытность министром

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

И дело точно не в количестве. Австрия, Великобритания, Казахстан, Нидерланды, США – все это государства, которые играют важную роль и в регионе, и мире в целом. Кроме того, это наши крупнейшие торгово-экономические партнеры.

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Например, с Великобританией мы в лучшие годы имели товарооборот более 3 миллиардов долларов, с Нидерландами – более 2 миллиардов долларов. С США и Казахстаном у нас в 2019 году почти до миллиарда был товарооборот.

Австрия играет важную роль для нас с точки зрения экономического сотрудничества и как страна, где находятся штаб-квартиры многих региональных и международных организаций. ОБСЕ, ряд агентств ООН и взаимодействие с ними имеет огромное значение.

Президент Беларуси о новом назначении Максима Ермоловича: целенаправленно готовили туда. Кстати, его рекомендует Мишустин

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Потому неудивительно, что возглавлять диппредставительства будут опытные люди. Например, уже экс-первый замминистра Андрей Евдоченко работал дипломатом в Бельгии, Венгрии, был поспредом нашей страны в ЕС и НАТО, потом вернулся на родину. Теперь накопленный опыт будет применять в Нидерландах.

Александр Лукашенко:
Я очень надеюсь, что этот опыт ваш работы в Беларуси все-таки сподвигнет вас к тому, что вы нам должны очень серьезно помочь по перспективным проектам.

Нидерланды – непростая страна, они не во все вникают, не все знают о Беларуси, но тем не менее занимают такую особую позицию. Я думаю, что вы сможете повернуть эту компактную, небольшую страну в нашу сторону.

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Бывший замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас поедет в Австрию. Экс-министр промышленности Павел Утюпин – в Казахстан.

Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Теперь наши американские партнеры знают, с кем будут работать. Официальный Минск же пока в режиме ожидания. Временная поверенная в делах США Дженифер Мур завершила каденцию, а посол пока не назначен.

Что же до перестановок в самом внешнеполитическом ведомстве, то из Лондона в Минск приедет Сергей Алейник – он будет заместителем министра. А первым замом станет Александр Гурьянов. До этого он был послом в Италии.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Майкл Помпео, Алена Сырова, Владимир Макей, Андрей Евдоченко, Андрей Дапкюнас, Павел Утюпин, Максим Ермолович, Олег Кравченко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Назначены и согласованы на должности около двух десятков руководителей,...
 
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